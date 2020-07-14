НАБУ абсолютно беспочвенно обвинило сотрудников НБУ в деле "VAB Банка" и отказывается теперь это признавать, – Писарук

Глава "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, бывший заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) и старший эксперт финансового сектора в Международном валютном фонде (МВФ) заявил, что абсурдность обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в деле рефинансирования "VAB Банка" Олега Бахматюка была понятна ведомству Артема Сытника с самого начала. Однако НАБУ оттягивает принятие процессуального решения о закрытии уголовного дела, так как не может объяснить общественности те безосновательные публичные заявления, которые они делали во время расследования.

Писарук в интервью "Интерфакс-Украина" заявил, что абсурдность обвинения со стороны НАБУ была понятна с самого начала активной фазы этого уголовного производства, и в 2014 году НБУ действовал в рамках законодательства и исключительно с целью избежать негативных последствий банковского кризиса, и все претензии со стороны НАБУ уже опровергнуты соответствующими документами, заключениями экспертов и специалистов.

"Мне кажется, уже всем понятно, в том числе представителям правоохранительных органов, что любые обвинения сотрудников НБУ в завладении денежными средствами путем выдачи стабилизационного кредита в период кризиса 2014 года - это абсурд. Неприятно осознавать, что НАБУ - организация, которую поддерживают все международные институции, включая МВФ, в котором я работал более 3 лет, не разобралось в ситуации, абсолютно беспочвенно обвинило сотрудников НБУ в умышленном преступлении и отказывается теперь это признавать", - сказал Писарук.

По его словам, НАБУ теперь сложно объяснить общественности те публичные заявления, которые они делали во время расследования, ведь озвученные ними обвинения были безосновательными. "Однако еще хуже продолжать этот абсурд и всячески оттягивать принятие логичного процессуального решения о закрытии уголовного дела в отношении меня и сотрудников НБУ", - заявил банкир.

Напомним, дело против Писарука и Бахматюка, которое было повторно открыто НАБУ в нарушение норм действующего законодательства, касалось получения рефинансирования от Нацбанка "VAB Банком". Печерский районный суд г. Киева постановил, что оно было возобновлено незаконно, однако НАБУ и САП отказываются выполнять решение суда. Ранее официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и заявления НБУ опровергли обвинения НАБУ.