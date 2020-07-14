Международный ритейлер Ашан призывает бизнес объединиться в противодействии рейдерским захватам в Украине

Представители украинского и международного бизнеса должны консолидировать свои усилия в противодействии рейдерству, чтобы получить поддержку украинского государства в противодействии этому явлению.

Об этом в ходе пресс-конференции заявили инвесторы, у которых рейдеры украли землю в Одессе - международного ритейлера Ашан и международной девелоперской компании "Ситрас Украина". Сейчас юристы компаний работают над возвращением земли и добиваются отмены цепочки противозаконных решений и действий, чтобы восстановить право собственности на землю.

"Мы очень рассчитываем на законные решения со стороны государственных институтов. Мы готовы объединяться с другими пострадавшими инвесторами, чтобы продемонстрировать государству, что происходящее в реальной жизни не совсем соответствует тому, что мы слышим из СМИ об "инвестиционных нянях" и формировании в стране бизнес-климата, содействующего инвестициям", - рассказала Елена Сукманова, партнер юридической фирмы "Sayenko Kharenko", помогающая инвесторам вернуть украденную у них землю под Одессой.

По факту незаконных решений и действий с кражей земли Ашан в Одессе, в которые были вовлечены правоохранительные органы и судьи, госрегистраторы и национальное агентство АРМА, возбуждены ряд уголовных дел. После объединения в одно производство их расследованием занимается Национальное антикоррупционное бюро. Нарушения, допущенные агентством АРМА в ходе незаконной продажи земли, подтверждены решением высшего антикоррупционного суда, а Министерство юстиции отменило незаконно внесенные записи в госреестры. Государство всесторонне содействует восстановлению законности в отношении инвесторов.

"Дело о рейдерском захвате земли у инвесторов в Одессе находится на контроле у Кабинета Министров, у Министерства внутренних дел, Президент Украины также о нем знает и поддерживает восстановление законных прав инвестора. Антирейдерская комиссия Министерства юстиции отменила незаконные регистрационные действия с землей Ашан, а глава Минюста заявил, что готов отстаивать интересы инвесторов. Лишь только один государственный институт АРМА действует вопреки позиции всех государственных органов и считает, что может действовать вне правового поля", - рассказал Руслан Дубас, юридический директор компании "Ашан Ритейл Украина".

Как известно, агентство АРМА осуществило незаконную продажу по заниженной цене арестованных земельных участков в Одессе, где международный ритейлер Ашан и международная девелоперская компания "Ситрас Украина" планировали создать многофункциональный торгово-развлекательный центр.

Компании инвестировали в развитие проекта свыше 200 млн грн до того момента, когда рейдеры незаконно продали земли компании "Пелучо", остановив реализацию крпупного инвестпроекта как в масштабах Украины так и Одесского региона. Агентство АРМА провело незаконный аукцион, с которого противоправно была продана земля под строительство ТРЦ в Одессе. Около 27 га достались компании с уставным капиталом в размере 5 тыс. грн. и бывшим сотрудником агентства АРМА в качестве директора.

Около года компании Ашан и Ситрас, а также их юридические советники, работают над возвращением земли вместо дальнейшей реализации проекта, который принесет Украине сотни миллионов инвестиций, развитие городской инфраструктуры Одессы, налоги и тысячи рабочих мест.

"Этот проект должен был стать знаковым и в истории Украины, и в истории одесского региона. Здесь предполагалось создание многофункционального комплекса, состоящего из ритейл-парка, торгового и развлекательного комплексов, гипермаркета, зон отдыха для детей и взрослых, а также океанариум. Этот комплекс общей площадью 95 тысяч квадратных метров должен обеспечить работой свыше 3 тысяч человек, а также наполнение бюджетов всех уровней. В этот проект к нынешнему времени уже инвестировано свыше 210 млн грн.", - рассказала о проекте и его социально-экономическом значении Марта Орленко, юрист международной девелоперской компании "Ситрас Украина", являющейся соинвестором одесского проекта сети Ашан.

Помимо создания торгово-развлекательного центра этот проект создавал предпосылки для развития инфраструктуры Одессы - благодаря этому ТРЦ город получил бы современную новую многоуровневую транспортную развязку. Но рейдерский захват земель группы международных инвесторов остановил реализацию этого проекта.

Как известно, международный инвестор Auchan уже более года пытается вернуть свою землю в Одесской области, которая была им приобретена для развития бизнеса в Украине. Но на основании сомнительных судебных решений земля международных инвесторов сначала была арестована, а впоследствии передана национальному агентству АРМА, которое осуществило противозаконную продажу земли по заниженной стоимости. Впоследствии были возбуждены несколько уголовных дел, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро.