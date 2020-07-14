НАБУ уже трудно не признавать формулу Роттердам+, когда власть вернула формулу, - адвокат

Украинская власть вернула формулу ценообразования на уголь "Роттердам+", а в НАБУ продолжают не признавать ее законность. Об этом написала адвокат экс-председателя НКРЕКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец на своей странице в Facebook.

"В Минэнергетики заявили, что по поручению президента Зеленского провели переговоры с рынком и будут покупать уголь по формуле Роттердам+", - написала Одинец.

Однако, по ее словам, в НАБУ продолжают не признавать законность и обоснованность формулы. В частности, следствие считает, что аналогичная "Роттердам+" формула для формирования цены на газ для населения - "Амстердам+" - является противоположной.

"В пятницу получила интересный ответ (от НАБУ, - ред.) - говорят, формирование цены на газ и электроэнергию диаметрально противоположные и никак нельзя сравнивать Роттердам+ и Амстердам+. И вот не успели детективы мне такое написать, как оказалось, что Минэнерго вновь будет покупать уголь по формуле Роттердам+", - написала Одинец.

Напомним, ранее Министерство энергетики сообщило, что ДТЭК Энерго подписало контракт с ОАО "Центрэнерго" на поставку украинского угля без посредников по цене, привязанной к импортному паритету.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.