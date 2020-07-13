Игорь Смешко может составить серьёзную конкуренцию Виталию Кличку, — Соловей

Эксклюзивной информацией о новых участниках на киевских выборах поделился на своей странице в Facebook аналитик Агентства международных исследований Игорь Соловей. Он считает, что Игорь Смешко может составить Виталию Кличку куда более серьёзную конкуренцию, чем любой из кандидатов от власти.

Аналитик заявил, что принять участие в местных выборах решил Игорь Смешко со своей политсилой – партией "Сила і Честь" (СіЧ). Такое решение было принято в прошлый четверг на закрытом заседании политсовета. На нем обновили состав, избавившись от "предателей" на парламентских выборах.

Список партии СіЧ в Киевсовет возглавит сам Игорь Смешко. Публично об этом еще не анонсировалось. Игорь Соловей считает, что желание Игоря Смешка участвовать в избирательной кампании не ограничится Киевсоветом – он также будет баллотироваться на должность мэра Киева. И такой конкурент будет сильнее, "чем любой из кандидатов от власти типа тищенок-дубинских", по мнению аналитика.

Игорь Соловей также поделился мнением, зачем Игорь Смешко хочет стать мэром Киева и что ожидать киевлянам в случае его избрания.

Аналитик считает, что поход в мэры для Игоря Смешко – это промежуточный этап перед будущими президентскими выборами. "Он ищет возможность показать людям на практике, что такое "сильная рука", сильная власть. Поэтому если Смешко победит, то в первую очередь бросит все силы на борьбу с коррупцией и воровством в Киеве, – написал Игорь Соловей. – Ради имиджа и подготовки к президентским выборам он постарается быть очень хорошим мэром".

Игорь Соловей провел параллель с польским сценарием, где у нынешнего президента Анжея Дуды чуть не выиграл действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Поэтому аналитик считает очевидным, что мэрство для Смешка – наилучший способ добраться к президентству.

Аналитик подытожил, что накал страстей на местных выборах в Украине будет нешуточным, сравним по своему уровню с парламентскими.