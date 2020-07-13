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13 липня 2020, понеділок, 21:03 388
Вибори 2020-07-13T21:45:02+03:00
Українські Новини
Ігор Смешко може скласти серйозну конкуренцію Віталію Кличку, — Соловей

Ігор Смешко може скласти серйозну конкуренцію Віталію Кличку, — Соловей

Елена Новикова
Ігор Смешко. Фото: Гордон
Ігор Смешко. Фото: Гордон

Ексклюзивною інформацією щодо нових учасників на київських виборах поділився на своїй сторінці у Facebook аналітик Агентства міжнародних досліджень Ігор Соловей. Він вважає, що Ігор Смешко може скласти Віталію Кличку куди більш серйозну конкуренцію, ніж будь-який з кандидатів від влади.

Аналітик зазначив, що взяти участь в місцевих виборах вирішив Ігор Смешко зі своєю політсилою партією "Сила і Честь" (СіЧ). Таке рішення було прийнято в минулий четвер на закритому засіданні політради. На ньому оновили склад, позбувшись від "зрадників" на парламентських виборах.

Список партії СіЧ до Київради очолить сам Ігор Смешко. Публічно це ще не анонсувалося. Однак Ігор Соловей запевняє, що бажання Ігоря Смешка брати участь у виборчій кампанії не обмежиться Київрадою – він також буде балотуватися на посаду мера Києва. І такий конкурент буде сильнішим за "Тищенок-Дубінських", зазначив аналітик.

Ігор Соловей також розкрив інформацію, навіщо Ігор Смешко хоче стати мером Києва й що очікувати киянам у разі його обрання.

Аналітик вважає, що похід в мери для Ігоря Смешка – це проміжний етап перед майбутніми президентськими виборами. "Він шукає можливість показати людям на практиці, що таке "сильна рука", сильна влада. Тому якщо Смешко переможе, то, в першу чергу, кине всі сили на боротьбу з корупцією і злодійством в Києві, – зазначає Ігор Соловей. – Заради іміджу й підготовки до президентських виборів він постарається бути дуже хорошим мером".

Ігор Соловей провів паралель з польським сценарієм, де у нинішнього президента Анжея Дуди мало не виграв чинний мер Варшави Рафал Тшасковскій. Тому аналітик вважає очевидним, що мерство для Ігоря Смешка – найкращий спосіб дістатися до президентства.

Аналітик підсумував, що загострення пристрастей на місцевих виборах в Україні буде на рівні з парламентськими перегонами.

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