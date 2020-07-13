"Авангард" через 1-2 месяца вынужден будет закрыть 6 из 27 птицефабрик из-за позиции САП и НАБУ, – Бахматюк

Бизнесмен Олег Бахматюк заявил, что агропромышленная компания "Авангард" из-за отказа Специализированной антикоррупционной процедуры (САП) и Национального антикоррупционого бюро Украины (НАБУ) закрыть дело о стабилизационном кредите "VAB Банку", принадлежавшему бизнесмену, вынужден будет в течение месяца-двух закрыть 6 из 27 птицефабрик в разных регионах, на которые приходится около 20% объема производства агрохолдинга.

Об этом сообщило информационное агентство Интерфакс-Украина.

"Это не шантаж, это вынужденные решения. Чтобы спасти 10 тыс. людей, 2,5 тыс. вынуждены будем уволить. Если потом еще через 2 месяца не изменится ситуация, то мне придется закрывать половину фабрик", – сказал он.

"И каждому (уволенному) раздадим телефон (телефонные номера руководителей НАБУ и САП Артема) Сытника и (Назара) Холодницкого и скажем, что эти люди добили вас", – добавил бизнесмен.

Он напомнил, что Офис генерального прокурора 25 июня выполнил решение Печерского районного суда г. Киева от 5 июня этого года и отменил постановление бывшего первого заместителя генпрокурора Виталия Касько от 18 сентября 2019 года о возобновлении уголовного производства по делу о выдаче Национальным банком Украины "VAB Банку" осенью 2014 года стабкредита на 1,2 млрд гривен. В то же время НАБУ и САП продолжают расследование.

Бахматюк подчеркнул, что повлиявший на снижение спроса и разрыв логистических цепочек, коронакризис и невозможность финансирования из-за конфликта с НАБУ и САП стали последними каплями в принятии решения о закрытии фабрик.

"Мы находимся в цейтноте - финансовом, экономическом, человеческом. (На решение о закрытии фабрик повлияло) все совокупно – любая война имеет начало и имеет завершение", – пояснил бизнесмен.

По его словам, выходом из ситуации могло бы быть заемное финансирование и докапитализация, в том числе с участием государства, к которому уже призывает и Международный валютный фонд (МВФ), однако все эти варианты из-за конфликта неприемлемы.

"Единственный способ пережить колебания спроса – кредитный ресурс или вливание в капитал. И ту, и ту возможность у меня забрали. Как бизнесмен я вынужден принимать решение и идти единственным возможным путем – урезанием расходов", – подчеркнул Бахматюк.

Он отметил, что даже не будет пытаться предлагать государству войти в капитал "Авангарда" или материнского для него агрохолдинга "Укрлендфарминг", так как "никто этого не будет делать".

Владелец уточнил, что будет консервировать эти фабрики, и исключил возможность их продажи. "Никто не купит эти фабрики, потому что они нужны только тому, кто занимается бизнесом, и он достаточно непростой", – пояснил Бахматюк.

Бизнесмен добавил, что неоднократно обращался к Президенту, правительству, Нацбанку, Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) с предложением к взаимному согласию урегулировать конфликт, возникший после вывода с рынка принадлежавших ему "VAB Банка" и банка "Финансовая инициатива", однако безрезультатно.

Он уточнил, что во взаимоотношениях с государством удалось реструктуризировать только долги перед Ощадбанком, тогда как с Укрэксимбанком ситуация пока не урегулирована.

"Мы к нормальному диалогу всегда готовы. Если так пойдет дальше, осенью яйца будут нести Сытник, Холодницкий и активисты", – заявил Бахматюк.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года Министерство внутренних дел Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк по делу о выдаче Нацбанком стабкредита "VAB Банку". Ранее детективы НАБУ уведомили о подозрении по указанному делу бывшего первого заместителя председателя НБУ Александра Писарука, члена совета НБУ Николая Каленского и главу банковского надзора Аллу Шульгу, а также еще 4 лиц, связанных с банком и компаниями "Укрлендфарминга". В настоящее время эти лица отпущены под залог.

Нацбанк утверждает, что долг принадлежавших Бахматюку неплатежеспособных "VAB Банка" и банка "Финансовая инициатива" (оба - Киев) Фонду гарантирования вкладов физических лиц составляет 11 млрд гривен, НБУ - 10,6 млрд гривен. В том числе долг перед центробанком обеспечен личным поручительством бизнесмена на 8,6 млрд гривен и имущественными поручительствами его компаний.

Бахматюк ранее заявлял агентству "Интерфакс-Украина", что отвергает все обвинения и предлагает ФГВФЛ поэтапно погасить 8 млрд гривен задолженности: 500 млн гривен гарантийного взноса и по 1 млрд гривен ежегодно. По его мнению, это дело сфабриковано и направлено на то, чтобы сорвать достижение договоренностей с кредиторами. Бизнесмен обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию.

Группа международных кредиторов группы "Укрлендфарминг" письмом от 15 ноября предложила правительству Украины обсудить возможность наступления негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам в связи с новым развитием правовой ситуации вокруг Бахматюка и ULF. В письме уточнялось, что общая сумма тела долговых обязательств группы ULF составляла примерно 1,65 млрд долларов и состояла из около 1,25 млрд долларов долговых обязательств перед международными кредиторами и около 400 млн долларов – перед украинскими банками (включая государственные Укрэксимбанк, Ощадбанк).

"Укрлэндфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян. Входящий в него "Авангард" является крупнейшим в Украине производителем яиц и яичных продуктов.