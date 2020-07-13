"Авангард" через 1-2 місяці змушений буде закрити 6 з 27 птахофабрик через позицію САП та НАБУ, – Бахматюк

Бізнесмен Олег Бахматюк заявив, що агропромислова компанія "Авангард" через відмови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) закрити справу про стабілізаційний кредит "VAB Банку", який належав бізнесменові, змушена буде протягом місяця-двох закрити 6 з 27 птахофабрик в різних регіонах, на які припадає близько 20% обсягу виробництва агрохолдингу.

Про це повідомило інформаційне агентство Інтерфакс-Україна.

"Це не шантаж, це вимушені рішення. Щоб врятувати 10 тис. людей, 2,5 тис. змушені будемо звільнити. Якщо потім ще через 2 місяці не зміниться ситуація, то мені доведеться закривати половину фабрик", – сказав він.

"І кожному (звільненому) роздамо телефон (телефонні номери керівників НАБУ та САП Артема) Ситника та (Назара) Холодницкого і скажемо, що ці люди добили вас", – додав бізнесмен.

Він нагадав, що Офіс генерального прокурора 25 червня виконав рішення Печерського районного суду м. Києва від 5 червня цього року і скасував постанову колишнього першого заступника генпрокурора Віталія Каська від 18 вересня 2019 року про відновлення кримінального провадження у справі про видачу Національним банком України "VAB Банку" восени 2014 року стабкредиту на 1,2 млрд гривень. У той же час НАБУ та САП продовжують розслідування.

Бахматюк наголосив, що вплинув на зниження попиту і розрив логістичних ланцюжків, коронакризис і неможливість фінансування через конфлікт з НАБУ та САП стали останніми краплями у прийнятті рішення про закриття фабрик.

"Ми перебуваємо в цейтноті - фінансовому, економічному, людському. (На рішення про закриття фабрик вплинуло) все сукупно – будь-яка війна має початок і має завершення", – пояснив бізнесмен.

За його словами, виходом із ситуації могло б бути позикове фінансування і докапіталізація, в тому числі за участю держави, до якого закликає і Міжнародний валютний фонд (МВФ), однак усі ці варіанти через конфлікт неприйнятні.

"Єдиний спосіб пережити коливання попиту – кредитний ресурс або вливання в капітал. І ту, і ту можливість у мене забрали. Як бізнесмен я змушений приймати рішення та йти єдиним можливим шляхом – урізання витрат", – підкреслив Бахматюк.

Він зазначив, що навіть не буде намагатися пропонувати державі увійти до капіталу "Авангарду" або материнського для нього агрохолдингу "Укрлендфармінг", так як "ніхто цього не робитиме".

Власник уточнив, що буде консервувати ці фабрики, і виключив можливість їх продажу. "Ніхто не купить ці фабрики, тому що вони потрібні лише тим, хто займається бізнесом, і він досить непростий", – пояснив Бахматюк.

Бізнесмен додав, що неодноразово звертався до Президента, уряду, Нацбанку, Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) з пропозицією за взаємною згодою врегулювати конфлікт, що виник після виведення з ринку "VAB Банку" і банку "Фінансова ініціатива", що належали йому, проте безрезультатно.

Він уточнив, що у взаєминах з державою вдалося реструктуризувати лише борги перед Ощадбанком, тоді як з Укрексімбанком ситуація поки що не врегульована.

"Ми до нормального діалогу завжди готові. Якщо так піде далі, восени яйця будуть нести Ситник, Холодницький та активісти", – заявив Бахматюк.

Як повідомлялося, в кінці листопада 2019 року Міністерство внутрішніх справ України за заявою НАБУ оголосило в розшук Бахматюка та його сестру, гендиректора "Авангарду" Наталію Василюк за справою про видачу Нацбанком стабкредиту "VAB Банку". Раніше детективи НАБУ повідомили про підозру у вказаній справі колишнього першого заступника голови НБУ Олександра Писарука, члена ради НБУ Миколи Каленського та главу банківського нагляду Аллу Шульгу, а також ще 4 осіб, які пов'язаних з банком та компаніями "Укрлендфармінга". На даний час ці особи відпущені під заставу.

Нацбанк стверджує, що борг неплатоспроможних "VAB Банку" і банку "Фінансова ініціатива" (обидва належали Бахматюку) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб становить 11 млрд гривень, НБУ - 10,6 млрд гривень. У тому числі борг перед центробанком забезпечений особистою порукою бізнесмена на 8,6 млрд гривень та майновими поручительствами його компаній.

Бахматюк раніше заявляв агентству "Інтерфакс-Україна", що відкидає усі звинувачення і пропонує ФГВФО поетапно погасити 8 млрд гривень заборгованості: 500 млн гривень гарантійного внеску та по 1 млрд гривень щорічно. На його думку, ця справа сфабрикована і спрямоване на те, щоб зірвати досягнення домовленостей із кредиторами. Бізнесмен звернувся до Президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в ситуацію.

Група міжнародних кредиторів групи "Укрлендфармінг" листом від 15 листопада запропонувала уряду України обговорити можливість настання негативних наслідків для сукупних боргових вимог до агрохолдингам у зв'язку з новим розвитком правової ситуації навколо Бахматюка та "Укрлендфармінгу". У листі уточнювалося, що загальна сума тіла боргових зобов'язань групи ULF становила приблизно 1,65 млрд доларів і складався з близько 1,25 млрд доларів боргових зобов'язань перед міжнародними кредиторами та близько 400 млн доларів – перед українськими банками (включаючи державні Укрексімбанк, Ощадбанк).

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших агрохолдингів в Євразії. Займається вирощуванням зернових, вирощуванням великої рогатої худоби, дистрибуцією техніки, добрив і насіння. "Авангард", що входить до його складу, є найбільшим в Україні виробником яєць і яєчних продуктів.