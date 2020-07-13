Китайская государственная CNBM готова судиться с Украиной в случае отсутствия компромисса по "зеленому" тарифу

Китайская государственная корпорация CNBM, которой принадлежит 10 солнечных электростанций в Украине и которая является одним из ключевых игроков рынка альтернативной энергетики, намерена защищать свои интересы в международных судебных инстанциях в случае, если не будет достигнут компромисс с украинскими властями о новых правилах применения "зеленого" тарифа. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава правления CNBM International Corp Джейсон Джанг.

По его словам, в случае повторного снижения "зеленых" тарифов на 15%, СNBM оспорит их в международном арбитраже.

Снижение тарифов может стать возможным в случае принятия в целом законопроекта №3658, который был подготовлен на основании меморандума с производителями возобновляемой энергии. Суть документа сводится к снижению "зеленого" тарифа для существующих и будущих проектов. В CNBM не стали подписывать меморандум, так как считают его дискриминационным.

По словам Джанга, CNBM впервые в своей практике столкнулась с ситуацией, когда требования и предложения одного из ключевых игроков рынка альтернативной энергетики игнорируются органами власти.

"Нас не приглашали ни на предварительные встречи, ни на подготовительные переговоры уже по финальному тексту меморандума. При этом наши собственные инициативы также почти всегда заканчивались тишиной со стороны правительства и профильного министерства. Наши письма остались без ответа. А организованные с большим трудом встречи с представителями министерства, на которых мы донесли свою позицию относительно неправомерного и дискриминационного снижения тарифов – тоже оказались безрезультатными", - сообщил Джанг.

По его словам, в меморандуме и законопроекте остались самые спорные пункты, которые компания считает несправедливыми и которые больше других ударят именно по ее объектам. В частности, предполагается снижение на 15% тарифа для всех солнечных электростанций мощностью свыше 1 МВт, которые введены в эксплуатацию до 2020 года, однако для компаний CNBM тариф уже был снижен в 2015 году на 44%. Кроме того, в компании не согласны с тем, что на бизнес, не расширяющий мощности с 2013 года, пытаются переложить последствия неконтролируемого роста "зеленой" генерации в 2018-2019 гг.

Представитель CNBM отметил, что китайское посольство полностью в курсе происходящего и после появления первых инициатив о понижении тарифов направило письмо с подробным описанием проблемы в Минэнергетики. Мы готовы к компромиссному решению, но оно должно быть справедливым и основываться не на виртуальных "общих" подходах, а на недискриминационных принципах", - сказал Джанг.

Он добавил, что CNBM все еще надеется на компромиссное решение в вопросе "зеленых тарифов". "Если компромисс не будет найден – то мы будем защищать свои законные интересы в международных инстанциях. Мы большая государственная корпорация и у нас есть достаточно времени и ресурсов чтобы довести этот процесс до логичного завершения", - подытожил Джанг.