"Наш край" избрал Анатолия Присяжнюка главой Киевской облорганизации

Анатолий Присяжнюк избран председателем Киевской областной организации политической партии "Наш край".

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

Представляя нового главу "Нашего края" в Киевской области, сопредседатель партии Александр Мазурчак отметил его успешный опыт управления областью.

"Анатолий Присяжнюк имеет серьезный и успешный опыт государственного управления на местном уровне – он около 4 лет успешно возглавлял Киевскую область. Мы рады приветствовать его в своих рядах, как и других профессионалов и хозяйственников, которые присоединились к нашей команде вместе с ним", – сказал Мазурчак.

По мнению сопредседателя "Нашего края", обновление руководства Киевского областного отделения партии укрепляет позиции партии перед местными выборами.

По словам Присяжнюка, вместе с командой единомышленников они будут работать для развития Киевской области, формирования и становления объединенных общин, создание комфортных условий для жизни людей.

"Наш край" не является оппозиционной силой, наша идеология базируется на принципах объединения, ответственности и эффективности работы. Но мы никогда не будем мириться с бездействием властей и принятием неэффективных решений. Для нас на первом плане – люди, их жизнь, досуг, культура, духовность. Интересы общин и их жителей, будем отстаивать", – отметил новый председатель Киевской облорганизации партии "Наш край".

Также он отметил, что за 5 лет существования партии "Наш край" достиг весомого представительства в органах местного самоуправления по всей стране.

Анатолий Присяжнюк занимал должность руководителя Киевской областной государственной администрации с 19 марта 2010 года по 2 марта 2014 года. В разные годы занимал должности председателя правления Государственной акционерной компании "Черноморнефтегаз", был заместителем главы Службы безопасности Украины и замминистра внутренних дел Украины.