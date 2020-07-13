Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ

Решение Европейского суда по делам Логвинского и Бахматюка может поставить жирный крест как на репутации НАБУ, так и на всей антикоррупционной системе страны, включая Высший антикоррупционный суд, решения которого в ближайшие месяцы начнут массово оспариваться в ЕСПЧ.

Последние скандалы с НАБУ, САП и ВАКС уже вызывают реакцию ЕС. Так Европейский суд по правам человека не позволил НАБУ и САП привлечь бывшего народного депутата Георгия Логвинского и указал НАБУ на грубые нарушения прав человека с их стороны - давление на свидетелей и незаконную слежку. Репутация антикоррупционных органов будет окончательно уничтожена после увольнения судей ВАКС вследствие ожидаемого решения ЕСПЧ о нарушении права человека по делу Бахматюка. Об этом говорится в статье "Война Сытника против ЕСПЧ. Почему детективы НАБУ, прокуроры САП и судьи ВАКС могут попрощаться с профессией", опубликованной на УНИАН.

Логвинского преследуют в рамках уголовного производства НАБУ, зарегистрированного 1 июня 2017 года. В начале 2020-го года НАБУ объявило шести людям подозрение в якобы завладении 54-ю миллионами гривен за выполнение Украиной в 2016 году решения ЕСПЧ о возвращении компании "Золотой Мандарин Ойл" долгов "Киевэнерго". Ранее компания "Золотой Мандарин Ойл" обратилась в ЕСПЧ, поскольку Украина не выполняла решение украинского суда о взыскании долгов. Однако после отказа НАБУ выполнять решения ЕСПЧ по иммунитету Логвинского в этом деле едва ли не впервые в своей истории ЕСПЧ сделал столь резкое заявление в сторону государства.

"Некоторые следственные мероприятия, проведенные НАБУ - в том числе скрытое наблюдение - распространялись на Логвинского с четким намерением сбора доказательств в отношении него и проведения расследования по нему", - заявляет ЕСПЧ.

Таким образом НАБУ нарушило конвенцию об иммунитетах и привилегиях Совета Европы, стороной которой является Украина. ЕСПЧ считают, что в НАБУ действовали с нарушением принципов беспристрастного расследования: "Есть свидетельства того, что во время проведения расследования НАБУ прибегало к давлению на свидетелей". Европейский суд по правам человека утверждает, что Украина "не продемонстрировала достаточных гарантий (не)использования в уголовном процессе доказательств, полученных с нарушением международного права".

Существенно усложнятся отношения с ЕС после вынесения решения ЕСПЧ по делу Бахматюка, где ВАКС и НАБУ играют ключевую роль. НАБУ сознательно пошло на невыполнение окончательного решения суда о закрытии этого дела, а ВАКС принял к рассмотрению апелляцию НАБУ и САП, хотя по закону не имел права этого делать.

Так Зоя Ярош, президент Ассоциации адвокатов Украины, заявила, что это является нарушением, ведь "учитывая, что Постановление от 05.06.2020 года принято после начала работы Высшего антикоррупционного суда следственным судьей Печерского районного суда, поэтому судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда не имеют права рассматривать апелляционную жалобу на определение от 05.06.2020 года по делу № 757/22567/20-к, поскольку апелляционные жалобы на постановления следственных судей Печерского районного суда г. Киева должны подаваться в Киевский апелляционный суд".

Кроме того, ВАКС по этому делу выносил решения, которые полностью противоречили решениям того же ВАКС по аналогичным делам, а представление от НАБУ в ВАКС по делу Писарука и Бахматюка попадают к одной и той же тройке судей, хотя в Украине действует автоматическое распределение судебных дел между судьями для обеспечения независимости и беспристрастности процессов рассмотрения дел.

"Адвокаты Бахматюка уже заявили, что подают в ЕСПЧ по этим фактам. Реакцию Евросоюза после заявлений НАБУ по делу Логвинского предсказать несложно - она будет однозначно негативной, - говорится в статье. - А сами судьи, которые выносили неправомерные решения и представители НАБУ, которые совершали неправомерные действия, для европейцев превращаются в лиц, которым нельзя подавать руки. Проще говоря, они становятся некими персонами non grata, для которых единственно возможным продолжением карьеры является выход из профессии".

Напомним, что за последние 10 лет Украина не выполнила 67% ведущих решений Европейского суда по правам человека против Украины. Показатель выполнения таких решений Украиной - один из худших в Европе. Сейчас на рассмотрении ЕСПЧ находится 8700 заявлений, поданных против Украины.