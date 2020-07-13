Судді ВАКС та працівники НАБУ і САП знаходяться під загрозою звільнення через рішення ЄСПЛ, - ЗМІ

Рішення європейського суду у справах Логвинського та Бахматюка може поставити жирний хрест як на репутації НАБУ, так і на всій антикорупційній системі країни, включаючи Вищий антикорупційний суд, рішення якого в найближчі місяці почнуть масово оскаржуватися в ЄСПЛ.

Останні скандали з НАБУ, САП та ВАКС вже викликають реакцію ЄС. Так Європейський суд із прав людини не дозволив НАБУ та САП притягнути колишнього народного депутата Георгія Логвинського і вказав НАБУ на грубі порушення прав людини з їх боку - тиск на свідків і незаконне стеження. Репутація антикорупційних органів буде остаточно знищена після звільнення суддів ВАКС внаслідок очікуваного рішення ЄСПЛ про порушення права людини у справі Бахматюка. Про це йдеться у статті "Війна Ситника проти ЄСПЛ. Чому детективи НАБУ, прокурори САП і судді ВАКС можуть попрощатися з професією", опублікованій на УНІАН.

Логвинського переслідують у рамках кримінального провадження НАБУ, зареєстрованого 1-го червня 2017-го року. На початку 2020-го року НАБУ оголосило шістьом людям підозру в нібито заволодінні 54-ма мільйонами гривень через виконання Україною у 2016-му році рішення ЄСПЛ про повернення компанії "Золотий Мандарин Ойл" боргів "Київенерго".

Раніше компанія "Золотий Мандарин Ойл" звернулася до ЄСПЛ, оскільки Україна не виконувала рішення українського суду про стягнення боргів. Однак після відмови НАБУ виконувати рішення ЄСПЛ щодо імунітету Логвинського у цій справі чи не вперше в своїй історії ЄСПЛ зробив настільки різку заяву в бік держави.

"Деякі слідчі заходи, проведені НАБУ – у тому числі приховане спостереження – поширювалися на Логвинського із чітким наміром збирання доказів стосовно нього і проведення розслідування щодо нього", - заявляє ЄСПЛ.

Таким чином НАБУ порушило конвенцію про імунітети та привілеї Ради Європи, стороною якої є Україна. ЄСПЛ вважають, що у НАБУ діяли з порушенням принципів неупередженого розслідування: "Є свідчення того, що під час проведення розслідування НАБУ вдавалося до тиску на свідків". Європейський суд з прав людини стверджує, що Україна "не продемонструвала достатніх гарантій (не)використання у кримінальному процесі доказів", здобутих із порушенням міжнародного права.

Суттєво ускладнюються стосунки з ЄС після винесення рішення ЄСПЛ у справі Бахматюка, де ВАКС та НАБУ відіграють ключову роль. НАБУ свідомо пішло на невиконання остаточного рішення суду про закриття цієї справи, а ВАКС прийняв до розгляду апеляцію НАБУ і САП, хоча по закону не мав цього робити.

Так Зоя Ярош, президент Асоціації адвокатів України, заявила, що це є порушенням, адже "враховуючи, що Ухвала від 05.06.2020 року ухвалена після початку роботи Вищого антикорупційного суду слідчим суддею Печерського районного суду, відтак, судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду не мають права розглядати апеляційну скаргу на ухвалу від 05.06.2020 року у справі № 757/22567/20-к, оскільки апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва повинні подаватися до Київського апеляційного суду".

Окрім того, ВАКС по цій справі виносив рішення, які повністю протирічили рішенням того ж ВАКС по аналогічних справах, а подання від НАБУ у ВАКС по справі Писарука і Бахматюка чомусь потрапляють до однієї і тієї ж трійки суддів, хоча в Україні діє автоматичний розподіл судових справ між суддями для забезпечення незалежності і неупередженості процесів розгляду справ.

"Адвокати Бахматюка вже заявили, що подають в ЄСПЛ щодо цих фактів. Реакцію Євросоюзу після заяв НАБУ у справі Логвинського передбачити не складно – вона буде однозначно негативною, - йдеться у статті. - А самі судді, які виносили неправомірні рішення та представники НАБУ, які робили неправомірні дії для європейців перетворюються на осіб, яким не можна подавати руки. Простіше кажучи, вони стають такими собі особами non grata, для яких єдиним можливим продовженням кар’єри є вихід з професії".

Нагадаємо, що за останні 10 років Україна не виконала 67% провідних рішень Європейського суду з прав людини проти України. Показник виконання таких рішень Україною - один з найгірших у Європі. Наразі на розгляді ЄСПЛ знаходиться 8700 заяв, поданих проти України.