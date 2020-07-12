Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО

Украина не выдает США бывшего солдата американской армии Крейга Лэнга, которого объявили в международный розыск и обвиняют в двойном убийство в апреле 2018 года во Флориде. Издание "Страна" подробно изучила дело Лэнга и в чем его обвиняют, передают Українські Новини.

За преступление в США Лэнгу грозит смертная казнь, однако Украина не планирует его экстрадировать из-за того, что был в составе "Правого сектора" и ВСУ, а также воевал на Донбассе в 2015 – 2016 годах.

В августе 2019 Крэйга Лэнга задержали на границе с Молдовой на переходе в Могилев-Подольском Винницкой области. "При оформлении документов пограничники обнаружили, что на имя Лэнга имеется "красная карточка" Интерпола. Это означало, что американец объявлен в международный розыск, и его надо немедленно задержать", – сообщает издание.

После этого Могилев-Подольский районный суд арестовал Лэнга на 40 суток. В определении суда было сказано, что Лэнг находился в розыске за совершение преступлений, которые предусматриваются двумя статьями Уголовного кодекса США – кража, разбой и убийство.

За несколько днйе до этого, 18 августа 2019 года, федеральный суд США по округу центральной Флориды выдал ордер на арест Лэнга.

На суде Крейг Лэнг отрицал свою вину в совершении преступлений. А его адвокат утверждал, что Лэнг имеет прочные социальные связи в Украине и принимал участие в АТО на стороне Украины.

После ареста его поместили в винницкий СИЗО. "Но уже через месяц, 28 сентября 2019 года, Винницкий городской суд выпустил американца из СИЗО под домашний арест. Адвокаты подали в суд документы, согласно которым Лэнг служил в двух неофициальных вооруженных формированиях – Добровольческом украинском корпусе (ДУК) "Правый сектор" и в "Грузинском легионе", – передает издание.

Как сообщает издание, Крейг Лэнг родился в Северной Каролине, на службу в армию США поступил 2008 году в возрасте 18 лет. Также служил в Ираке и Афганистане. После того, как в 2014 году Лэнг отправился в самоволку и поехал с оружием из Техаса в Северную Каролину, его уволили из армии. Он рассказывал, что хочет убить беременную жену за то, что она ему изменяла.

"Я неоднократно говорил своим командирам, что собираюсь убить ее. Но они думали, что я блефую ", – сказал позже Лэнг в интервью журналу VICE.

Как сообщило издание, Лэнг загрузил в свой автомобиль бронежилеты, очки ночного видения и две штурмовые винтовки, и без остановок поехал из Техаса в Северную Каролину. Там он установил наземные мины по периметру вокруг дома жены. Затем он попытался убить ее.

Но его заддержали и он получил всего несколько месяцев тюремного срока. Как сообщал Лэнг, армия США знала, что у него проблемы с психикой, и ничего не сделала для их решения.

"После увольнения из армии Лэнг потерял все льготы ветерана, медицинскую страховку и лицензию на оружие. Увеличились выплаты на алименты на детей, а жена забрала его грузовик и дом", – говорится в сообщении.

В начале 2015 года Лэнг прибыл в Украину, чтобы присоединиться "Правому сектору". Но потом вернулся в США.

Двойное убийство в Флориде

"Фабула дела, по которому сначала арестовали, а затем выпустили Крейга Лэнга, следующая. Согласно опубликованному обвинительному заключению и сообщениям СМИ, в начале 2018 года Лэнг и его сослуживец по Украине Алекс Цвифельхофер обсуждали в Интернете возможную поездку в Венесуэлу. Федеральные прокуроры утверждают, что Лэнг и Цвифельхофер хотели отправиться в Венесуэлу, чтобы воевать против правительства, но им нужны были для этого деньги", – говорится в сообщении.

Чтобы раздобыть деньги, они разместили сайте Armslist.com объявление о том, что продают 15 видов огнестрельного оружия, среди которого: пистолеты Glock и мощная винтовку. 53-летний коммерсант Серафин Лоренцо предложил за оружие 3 тысячи долларов наличными.

"Поздно ночью 9 апреля 2018 года Лоренцо с женой приехали на сделку в округ Ли, штат Флорида. На следующее утро полиция обнаружила их изрешеченные пулями тела в машине, припаркованной на церковной стоянке. Серафин Лоренцо получил 11 выстрелов в голову, шею и живот. В его жену Дину выстрелили семь раз, в основном в голову и тело" – говорится в сообщении.

На месте преступления правоохранители нашли сотовый телефон Серафина Лоренцо. В нем обнаружили переписку с продавцом оружия с сайта Armslist. Следователи позже проследили переписку вплоть до мобильного телефона Алекса Цвифельхофера. Его арестовали в мае 2019 года после того, как его задержали за попытку купить оружие в штате Висконсин. Также как и Лэнг, он отрицает свою вину в двойном убийстве.

После этого Лэнг исчез. "В обвинительном акте федерального суда в Северной Каролине говорится, что он подал заявление на получение паспорта в сентябре 2018 года, используя удостоверение личности другого человека, за которое он заплатил 1500 долларов. А в обвинительном заключении федерального суда штата Аризона говорится, что Лэнг по поддельному паспорту выехал в Мексику. Оттуда он отправился в Колумбию, а затем через два месяца через Испанию вновь прилетел в Украину", – говорится в сообщении.

Во Флориде Лэнга объявили розыск.

Как сообщил адвокат Лэнга Дмитрий Моргун, несмотря на то, чо в американских СМИ его описывают очень негативно, в Украине он был героем и защищал интересы страны.

Ордеры на арест Лэнга выдали три федеральных суда

Федеральный окружной суд США в центральном округе штата Флорида выдал ордер на арест Крейга Лэнга за двойное убийство 16 августа 2019 года. Также его объявили в международный розыск Интерпола. А максимальное наказание за эти преступления – смертная казнь.

До этого еще один ордер на арест Лэнга выдал федеральный окружной суд штата Аризона. Здесь его обвинили в противоправном использовании паспорта. По данным правоохранителей, после двойного убийства во Флориде Лэнг использовав поддельный паспорт, из США выехал в Мексику. Максимальное наказание за такое преступление – 20 лет лишения свободы.

"Еще один ордер на арест Крейга Лэнга 20 августа 2019 года выдал федеральный окружной суд США по восточному округу штата Северная Каролина. Здесь Лэнгу за получение паспорта на чужое имя "светит" до 10 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Также в США Крейга Лэнга обвинили в нарушении "Закона о нейтральности" из-за того, что Лэнг готовился к военному вторжению в другую страну – в Венесуэлу.

Именно с целью раздобыть деньги на участие в операции по свержению правительства Венесуэлы, по мнению следствия, Крейг Лэнг и совершил два убийства во Флориде.

Украина не выдает Лэнга Америке

По официальной причине, Украина не выдает Лэнга Америке из-за того, что между странами отсутствует заключенный договор об экстрадиции. Поэтому решение о выдаче Лэнга может принять только Офис Генерального прокурора.

"Уже почти год Офис генпрокурора не рассматривает вопрос выдачи Крейга Лэнга в США. Причиной является то, что в сентябре 2019 года Лэнг подал прошение о признании его беженцем либо лицом, которое нуждается в защите.

В качестве аргумента Лэнг ссылается на то, что ему грозит в США смертная казнь. Еще Лэнг утверждает, что власти США его преследуют за ультраправые взгляды, и считают его "экстремистом англосаксонского правого крыла", – говорится в сообщении.

Также Лэнг заявлял, если он вернется в США, его жизнь будет под угрозой. Также его могут посадить в тюрьму пожизненно или приговорят к смертной казни за преступления, которых он не совершал.

С его слов, правительство США преследует добровольцев, которые воевали на Донбассе на стороне Украины. "В своем прошении о признании беженцем он сообщил, что президент США имеет "очень хорошие отношения" с президентом РФ Путиным. Поэтому Лэнг уверен, что президент США в пользу российского правительства вызывает дополнительные проблемы для иностранных добровольцев, особенно тех, что служили в "Правом секторе", – передет издание.

Кроме того, Миграционная служба в январе непризнала Лэнга беженцем или лицом, которое требует защиты. В ответ адвокаты Лэнга подали иск в административный суд. Процесс закончился 1 июля, когда сначала винницкий окружной, а затем апелляционный админсуды отказали Лэнгу в признании беженцем.

Как собщает издание, обращение в миграционную службу, а затем в админсуд, украинские адвокаты Лэнга использовали для того, чтобы каждый раз продлевать срок его домашнего ареста.

Все это время Лэнг живет в Виннице и помолвлен с украинкой Анной Осипович. Уже после ареста в Украине у них родился сын.

Как сообщают его адввокаты, 1 июля Крейг Лэнг подал в миграционную службу заявление о признании беженцем в связи с неким "изменением обстоятельств".

Почему Лэнга признали беженцем

Как говорится в сообщении, Лэнга не признали беженцем из-за того, что преследование в США за участие в "Правом секторе" показались украинским чиновникам и судьям неубедительными. "Они ссылаются на то, что Лэнг после того как воевал на Донбассе с мая 2015 года, затем свободно приезжал и выезжал из США, жил там и работал", – говорится в сообщении.

Как говорится в материалах суда, с августа 2016 по март 2017 года и с августа 2017 по апрель 2018 года Крейг Лэнг жил и работал в городе Феникс, штат Аризона. После убийства во Флориде Лэнг прибыл в Украину в ноябре 2018 года, где работал фрилансером как преподаватель английского языка.

До задержания в августе 2019 года Лэнг не обращался в Украине за защитой. Это ис тало основанием того, что таким образом Лэнг хочет избежать привлечения к уголовной ответственности в США.

Пребывание в СИЗО

После того, как Винницкий областной апелляционный суд отменил домашний арест Крейга Лэнга, отправил его в СИЗО. Судьи областного суда указали, что Лэнг, по его утверждениям, работал волонтером, но чем конкретно занимался, он суду не сообщил.

"Однако, согласно штемпелей в паспорте, в течение этого периода Лэнг неоднократно выезжал из Украины, совершил ряд тяжких преступлений на территории США, в которых он подозревается, и в связи с этим проводится его экстрадиция", – преедает издание.

5 декабря 2019 года, Винницкий городской суд продлил арест Лэнга. Суд указал, что Лэнг является ветераном военных операций США в Ираке и Афганистане, и в Америке разыскивается за совершение насильственных преступлений с использованием огнестрельного оружия. Кроме того, в Украине на воинском учете не состоит.

Выпустили под домашний арест

Но в конце 2019 Лэнга отпускают под домашний арест. "Суд учел, что Лэнг учит людей английскому языку по скайпу, тем самым зарабатывает средства на содержание семьи. Еще в заслугу Лэнгу поставили то, что он оказал значительную волонтерскую помощь ВСУ, приобретая для военных медикаменты, приборы ночного видения и другое имущество", – говорится в сообщении.

Также суд уучел положительную характеристику Лэнга от "Грузинского легиона", участие в АТО в составе добровольческого батальона и по контракту с ВСУ, постоянное проживание вместе с его сожительницей-сиротой, которая в то время была беременна, и не имеет источников существования, кроме доходов ее мужа. Как считает суд, все эти обстоятельства опровергают возможность попытки скрыться от следствия и суда.

Уже в марте 2020 года Винницкий городской суд снова рассмотрел вопрос о продлении ареста Крейга Лэнга. На этом заседании выяснили, что официальных документов о службе Крейга Лэнга в "Правом секторе" и "Грузинском легионе" не существует.

"Национальная полиция, архивы СБУ и Минобороны дали официальные ответы, согласно которым информации об участии Крейга Лэнга в АТО на территории Донецкой и Луганской областей у них нет. Также эти государственные органы добавили, что они якобы вообще не владеют сведениями о "Грузинском легионе" и Добровольческом Украинском корпусе "Правый сектор", – говорится в сообщении.

Как сообщает СБУ, со ссылкой на кадровый центр Сухопутных войск ВСУ, Лэнг с 16 марта 2016 года проходил военную службу по контракту в воинской части полевая почта В0676, где был назначен на должность механика-водителя 25 отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".

Но Лэнг не прошел испытательный срок и 29 апреля 2016 года его уволили с военной службы. Его личное дело было направлено в Киево-Святошинский военкомат, однако для постановки на воинский учет Лэнг так и не прибыл.

Ранее Українські Новини сообщали, Винницкий апелляционный суд арестовал американца Крейга Лэнга по запросу США об экстрадиции.

В сентябре 2019 года агенты ФБР арестовали американского военнослужащего Джаретта Ульяма Смита, планировла в Украине вступить в батальон "Азов". Также он обсуждал в социальных сетях с Крейгом Лэнгом изготовление бомб.