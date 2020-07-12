У Бойко требуют отставки Зеленского и его команды

За провалы в экономической политике, ухудшение жизни людей и обслуживание интересов МВФ Оппозиционная платформа - За жизнь требует от Зеленского и его команды подать в отставку.

Об этом говорится в заявлении партии.

"Зе-власть деградировала до уровня внешней колониальной администрации. Единственным смыслом их правления, как и во времена Порошенко, стала реализация указаний внешних кредиторов, обеспечение прибылей для иностранных финансовых спекулянтов, распродажа национальных богатств и разорение украинских семей, за счет которых теперь богатеют чиновники и агенты внешнего управления. Пока Зе-команда окончательно не опустошила Украину, она должна вслед за своими предшественниками сложить полномочия и уйти в отставку", - сказано в нем.



В партии отмечают, что в стране продолжает бушевать эпидемия, но до сих пор не решены проблемы финансирования больниц и закупки средств защиты для врачей. "Экономика страны находится в тяжелейшем кризисе, большие проблемы с наполнением бюджета. По данным международных организаций к концу года за чертой бедности в Украине может оказаться более половины населения. Прежде всего, семьи с детьми и одинокие пенсионеры. В стране миллионы безработных, промышленность, фермеры и предприниматели, люди ждут от государства помощи. Поддержки ждут громады и регионы, пострадавшие от стихийных бедствий. Но эти вопросы Зе-власть не беспокоят. Во всех проблемах у этой бездарной власти виноват "високосный год" и помогать "второсортным", бедным людям они не собираются", - говорится в заявлении.

По мнению представителей платформы, глухая к требованиям украинского народа Зе-власть продолжает курс режима Порошенко — слушает и выполняет только указания МВФ: повышает тарифы, ограничивает господдержку экономики и населения, продолжает уничтожать медицину реформой Порошенко-Супрун.

Поэтому кризис только усиливается, растёт бедность и безработица, умирают отечественные медицина и образование... Оппозиционная платформа - За жизнь требует от власти прекратить выполнение антинародных требований МВФ. Не превращать украинское государство в кормушку для себя, друзей Порошенко и агентов внешнего влияния. Чиновничий пир во время эпидемии, экономического кризиса и стихийных бедствий — демонстративное издевательство над гражданами. Вы обещали и клялись помочь стране, а не грабить ее", - говорится в заявлении.

Также в ОПЗЖ утверждают, что парламентская фракция не поддержит снятие ограничений на зарплаты чиновникам.

"Мы требуем от монобольшинства поддержать инициативу нашей фракции и принять разработанный нами законопроект №2795, который на постоянной основе ограничивает выплаты чиновникам, менеджерам и членам наблюдательных советов государственных компаний на уровне 10 минимальных зарплат. Эпоху чиновничьих "кормлений" за счет государства и народа нужно прекратить раз и навсегда!", - убеждены представители блока.

Как сообщали Українські Новини, Также у Бойко требуют выгнать Резникова из Трехсторонней контактной группы за отказ от Минских соглашений.