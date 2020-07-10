подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 июля 2020, пятница, 16:57 1012
Бизнес 2020-07-10T18:45:02+03:00
Українські Новини
Работники "Семок" просят Зеленского наказать рейдеров, – СМИ

Работники "Семок" просят Зеленского наказать рейдеров, – СМИ

Петр Стуженко
Рейдерство, Президент Украины, Дмитрий Лубинец, Владимир Зеленский, Semki, ООО

Трудовые коллективы группы компаний - производителей снеков направили коллективное обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их предприятия от рейдерских атак и наказать должностных лиц, входящих в рейдерской группировки.

Об этом сообщило интернет-издание Комментарии.

В своем письме работники сообщили, что в начале июня они были шокированы решением Заречного районного суда в Сумской области, который вдруг наложил арест на имущество их предприятия. Решение об аресте было вынесено судьей Александром Капкиным по делу, которое с 2017 года расследовало Сумское упраления СБУ, и это дело не было связано с ООО "Волана". Производственный комплекс просто решили включить в дело с целью противоправного завладения имуществом и через АРМА передать его в управление заинтересованным лицам.

Апелляционный суд Сумской области отменил незаконное постановление об аресте имущества, а представители предприятия обратились в компетентные органы с требованием наказать рейдеров в погонах. Государственное бюро расследований по решению суда должно открыть уголовное производство по подозрению в злоупотреблении властью против следователя сумского СБУ В. Прохненко, прокурора А. Жернового и других "неустановленных лиц".

В причастности к рейдерской схеме представители предприятия обвиняют народного депутата Дмитрия Лубинца, который, согласно материалам обращения, в своих выступлениях с трибуны Верховной Рады открыто указывал судьям, какие решения они должны вынести для передачи завода новым владельцам.

Рабочие завода в коллективном обращении к Президенту попросили взять дело о попытке рейдерства под персональный контроль. Президента просят обратиться к главе СБУ на предмет проведения служебного расследования в отношении подозреваемых лиц, а также на время следствия отстранить их от занимаемых должностей. Также подписанты попросили провести служебное расследование в отношении должностных лиц Сумской прокуратуры. Кроме того, от Президента ожидают обращения к спикеру парламента с предложением создать временную следственную комиссию для расследования факта участия нардепа Лубинця в попытке рейдерского захвата предприятия.

Напомним, Главным следственным управлением Национальной полиции внесено в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство из-за вмешательства в систему суда по делу ООО "Волана".

По словам адвокатов предприятия - Сергея Веснина и Руслана Капран АО "Адвис" ранее вынесенное решение Заречным районным судом Сумской области с наложения ареста на производственный комплекс ООО "Волана", не имеет никакой связи с уголовным делом, которое последние 4 года безрезультатно расследует Сумское СБУ. Имущество предприятия просто вписали в "замороженное" дело, чтобы добиться решения о его аресте и передаче контроля рейдерам.

Сообщается, что полиция получила материалы, которые подтверждают, что должностные лица, имеющие доступ к документообороту, действуя по предварительному сговору группы лиц, вмешались в систему суда чем способствовали вынесению неправомерного решения суда по торговой марки Semki.

Больше новостей о: Рейдерство Президент Украины Дмитрий Лубинец Владимир Зеленский Semki ООО "Волана"

Коллектив "Электротяжмаша" в третий раз просит Зел...
Благодаря Зеленскому спасли украинского производит...
Нардеп Лубинец пообещал не допустить переизбрания ...
Работники государственного агропредприятия с Полта...
Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова растет
Только в Херсонской области за сутки не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом
Новости
На Закарпатье собирали подписи за присоединение к Венгрии 18:52
Комитет госвласти предлагает Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129 18:40
В Кремле считают заявления Резникова сигналом о выходе из минских соглашений 18:22
С завтрашнего дня "Укрзализныця" возобновляет движение еще 9 пригородных поездов 18:05
Собор Святой Софии
Собор Святой Софии в Стамбуле лишился статуса музея и стал мечетью 18:03
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля 11:00
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
После продолжительного падения доллар вырос. Официальный курс на четверг 05:00
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
Сотрудник ГБР "сливал" данные расследований 23:52
Госстат обнародовал статистику смертности в Украине за четыре месяца 18:00
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
больше новостей
Киев закрыл 4 ночных клуба из-за нарушения карантина и работы после 22:00
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok