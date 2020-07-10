Работники "Семок" просят Зеленского наказать рейдеров, – СМИ

Трудовые коллективы группы компаний - производителей снеков направили коллективное обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их предприятия от рейдерских атак и наказать должностных лиц, входящих в рейдерской группировки.

Об этом сообщило интернет-издание Комментарии.

В своем письме работники сообщили, что в начале июня они были шокированы решением Заречного районного суда в Сумской области, который вдруг наложил арест на имущество их предприятия. Решение об аресте было вынесено судьей Александром Капкиным по делу, которое с 2017 года расследовало Сумское упраления СБУ, и это дело не было связано с ООО "Волана". Производственный комплекс просто решили включить в дело с целью противоправного завладения имуществом и через АРМА передать его в управление заинтересованным лицам.

Апелляционный суд Сумской области отменил незаконное постановление об аресте имущества, а представители предприятия обратились в компетентные органы с требованием наказать рейдеров в погонах. Государственное бюро расследований по решению суда должно открыть уголовное производство по подозрению в злоупотреблении властью против следователя сумского СБУ В. Прохненко, прокурора А. Жернового и других "неустановленных лиц".

В причастности к рейдерской схеме представители предприятия обвиняют народного депутата Дмитрия Лубинца, который, согласно материалам обращения, в своих выступлениях с трибуны Верховной Рады открыто указывал судьям, какие решения они должны вынести для передачи завода новым владельцам.

Рабочие завода в коллективном обращении к Президенту попросили взять дело о попытке рейдерства под персональный контроль. Президента просят обратиться к главе СБУ на предмет проведения служебного расследования в отношении подозреваемых лиц, а также на время следствия отстранить их от занимаемых должностей. Также подписанты попросили провести служебное расследование в отношении должностных лиц Сумской прокуратуры. Кроме того, от Президента ожидают обращения к спикеру парламента с предложением создать временную следственную комиссию для расследования факта участия нардепа Лубинця в попытке рейдерского захвата предприятия.

Напомним, Главным следственным управлением Национальной полиции внесено в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство из-за вмешательства в систему суда по делу ООО "Волана".

По словам адвокатов предприятия - Сергея Веснина и Руслана Капран АО "Адвис" ранее вынесенное решение Заречным районным судом Сумской области с наложения ареста на производственный комплекс ООО "Волана", не имеет никакой связи с уголовным делом, которое последние 4 года безрезультатно расследует Сумское СБУ. Имущество предприятия просто вписали в "замороженное" дело, чтобы добиться решения о его аресте и передаче контроля рейдерам.

Сообщается, что полиция получила материалы, которые подтверждают, что должностные лица, имеющие доступ к документообороту, действуя по предварительному сговору группы лиц, вмешались в систему суда чем способствовали вынесению неправомерного решения суда по торговой марки Semki.