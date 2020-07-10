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10 июля 2020, пятница, 16:55 706
Политика 2020-07-10T16:55:25+03:00
Українські Новини
Днепропетровская ОГА передала Ярославскому землю под строительство нового терминала аэропорта

Днепропетровская ОГА передала Ярославскому землю под строительство нового терминала аэропорта

Елена Новикова
Днепр предоставил землю Александру Ярославскому для строительства терминального комплекса аэропорта
Днепр предоставил землю Александру Ярославскому для строительства терминального комплекса аэропорта

Оператору реконструкции Международного аэропорта Днепропетровск, компании "НС-Днепр" из группы DCH Александра Ярославского, официально выделили землю под строительство нового аэровокзального комплекса - 6 участков общей площадью 7,6 га. Соответствующий договор, регулирующий отношения между государством и инвестором, сегодня подписал губернатор области Александр Бондаренко.

"Подписали важный документ, который позволяет нам двигаться дальше в подготовке к строительству, чтобы уже осенью начать работы, — сообщил во время церемонии Владимир Васильченко, гендиректор Международного аэропорта "Харьков", который руководит проектной группой по строительству Международного аэропорта "Днепр". — Мы работаем над тем, чтобы этот аэропорт был лучшим в Украине. В строительстве используем современные технологии. Терминал будет легким и "воздушным", с большим количеством стекла, мягким дизайном".

Ярославскому передали землю под строительство нового терминала аэропорта Ярославскому передали землю под строительство нового терминала аэропорта

Ярославскому Днепропетровская ОГА передала землю под строительство нового терминала аэропортаЯрославскому Днепропетровская ОГА передала землю под строительство нового терминала аэропорта

Как известно, проект строительства нового аэропорта в Днепре реализуется в формате частно-государственного партнерства. За счет бюджетных средств будет профинансировано строительство находящейся современной взлетно-посадочной полосы длиной 3200 м. А группа DCH Александра Ярославского занимается строительством современного аэровокзального комплекса."Инвестор будет строить терминал и сопутствующую инфраструктуру. Подписанный договор — это еще и инвестиционное обязательство компании DCH трудоустроить определенное количество людей и платить налоги именно местной громаде", — прокомментировал подписание документа Александр Бондаренко, глава Днепропетровской областной государственной администрации. Ранее СМИ сообщали, что владелец группы DCH Александр Ярославский планирует инвестировать в строительство нового терминального комплекса Международного аэропорта "Днепр" $ 70−80 млн.

Напомним, что Международный аэропорт "Днепр" в прошлом году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%. А последняя реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта, являющейся стратегическим объектом государственной собственности, проводилась около 30 лет тому назад. Аэропорт города-миллионника располагает очень низкой пропускной способностью, а жители Днепра вынуждены пользоваться аэропортами других регионов Украины для совершения деловых или туристических поездок, совершая дальние переезды с пересадками. После реконструкции и строительства новой взлетно-посадочной полосы длиной 3200 м также будет способен принимать современные воздушные лайнеры всех типов, в том числе дальнемагистральные самолёты. Аэропорт будет оборудован новейшими системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе получат высокую пропускную способность — порядка 3 млн путешественников в год.

Группа DCH имеет успешный опыт строительства Международного аэропорта "Харьков" к Евро-2012 и его дальнейшей эксплуатации, развития стратегического партнерства с крупнейшими авиаперевозчиками, которые связывают город регулярными прямыми перелетами в ключевые европейские деловые и культурные столицы, на популярные курорты. По итогам 2019 года аэропорт Ярославского в Харькове обслужил свыше 1,3 млн пассажиров, и входит в ТОП-5 рейтинга наиболее динамично развивающихся воздушных ворот континента, который составляет Международный совет аэропортов (ACI Europe).

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