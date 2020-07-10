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10 июля 2020, пятница, 16:04 682 Видео
Политика 2020-07-10T16:30:09+03:00
Українські Новини
Мирные переговоры должны быть в пользу Украины, – Игорь Палица

Мирные переговоры должны быть в пользу Украины, – Игорь Палица

Петр Стуженко
Игорь Палица, Донбасс, Мирные переговоры, Вооруженный конфликт, За будущее
Игорь Палица. Фото: пресс-служба
Игорь Палица. Фото: пресс-служба

Лидер политической партии "За будущее" Игорь Палица уверен, что Украине необходимо отказаться от тайных договоренностей, переговорный процесс по событиям на Донбассе должен быть прозрачным и понятным для граждан.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телевизионном канале "1+1".

 

"Я категорически против продолжения войны, я категорически против, чтобы гибли наши ребята, я категорически против агрессивных действий. Я за то, чтобы договариваться в пользу Украины, не отдавая ни клочка нашей земли. Но договариваться открыто!" - сказал Палица.

Политик отметил, что пока в Офисе Президента Украины будет "кулуарщина", украинцы не будут знать правду ни о войне на Донбассе, ни о ситуации с Крымом, ни о настоящем экономическое положение в государстве.

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