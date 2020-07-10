Шмыгаль поддержал доработанный законопроект №3131-д о детенизации в АПК

Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал утвержденный профильным комитетом Верховной Рады Украины доработанный законопроект №3131-д о детенизации в агропромышленном комплексе (АПК).

Об этом глава правительства сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вчера (9 июля) Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предложил более конструктивный вариант законопроекта о детенизации с/х земель. Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), в том числе семейных фермерских хозяйств, ставка налога уменьшена с 5% до 2% нормативной денежной оценки, а первые 2 года (2021-2022 годы) предлагается льготный переходный период с нулевой ставкой", – написал Шмыгаль.

По словам премьера, "детенизация вместе с программами поддержки аграриев будет способствовать развитию малого и среднего фермерства".

Отметим, законопроект №3131-д предполагает введение поставленного налогового обязательства для крупных и средних аграриев. После переходного периода оно составит 4,5% от нормативной денежной оценки – 1 215 гривен на гектар, для мелких сельхозпроизводителей, ФЛП и семейных ферм всего 2% – 540 гривен за 1 га. Кроме того, для мелких сельхозпроизводителей в течение 2 лет будет действовать льготный период.

Как отмечалось на вчерашнем заседании профильного комитета Рады, действие закона касается только участков площадью от 1 га и не распространяется на владельцев огородов и приусадебных участков, а также паев, которые находятся в официальной аренде.

Поставленное налоговое обязательство – это не дополнительный налог, а сумма, с которой сравниваются уже уплаченные налоги. В нее входит земельный налог, налог ФЛП, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос. И только в том случае, если сумма уплаченных налогов в год на гектар меньше, разницу нужно выплатить в местный бюджет.

В данный момент налоговая нагрузка на аграриев, работающих "по-белому", обеспечивающих рабочие места и выплачивающих своим работникам официальную зарплату, составляет около 2 тыс. гривен с гектара. Закон №3131-д их попросту не коснется.