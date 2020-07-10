Киевский офис Совета Европы требует принять закон "О медиа" несмотря на жесткую критику своих же экспертов

Невзирая на жесткую критику консультантом Совета Европы Жан-Франсуа Фурнемоном законопроекта "О медиа" Офис Совета Европы в Украине требует его проголосовать уже на следующей пленарной неделе. Об этом говорится в публикации киевского офиса Совета Европы, размещенной на официальной странице Facebook.

В частности, в заметке говорится, что Украина имеет обязательства гармонизировать медийное законодательство в соответствии со стандартами Совета Европы как страна-член организации и имплементировать Директиву ЕС об аудиовизуальных медиауслугах в соответствии с Соглашением об ассоциации.

"Законопроект "О СМИ" 2693-д является важным шагом к выполнению Украиной этих обязательств.

В течение 10 месяцев рабочая группа Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики работала над совершенствованием текста законопроекту.

Эксперты Совета Европы предоставили свои рекомендации авторам, часть их комментариев была учтена", - констатируется в документе Офиса СЕ.

Так же в нем говорится, что рабочая группа законопроекта провела ряд общественных обсуждений с журналистами, представителями медиаиндустрии, ассоциациями и экспертами.

"Несмотря на достигнутый значительный прогресс, считаем очень важным воспользоваться положительной динамикой и окном возможностей, чтобы рассмотреть законопроект "О медиа" №2693-д в первом чтении во время текущей сессии Верховной Рады Украины.

Совет Европы получил официальный запрос на проведение экспертизы обновленной версии законопроекту для дальнейшего совершенствования текста.

Обращаем внимание, что в ближайшее время необходимо продолжать проводить открытые дискуссии со всеми заинтересованными сторонами", - подчеркивается в заметке Офиса.

Отдельно в документе отмечается, что учитывая международные обязательства Украины, важно, чтобы законопроект полностью соответствовал стандартам Совета Европы и положениям Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах - стоит либерализовать регулирование онлайн-медиа и печатной прессы, а также предоставить дополнительные гарантии от возможных злоупотреблениях при применении санций (таких, в частности, как блокировка онлайн-медиа).

"В связи с этим, законопроект также должен обеспечивать независимую и эффективную работу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - резюмировано в документе Киевского Офиса Совета Европы.

Однако, киевский офис Совета Европы в своей публикации проигнорировал рекомендации своего же эксперта Совета Европы Фурнемона. Он рекомендует в законопроекте "О медиа" отказаться идеи дать Национальному совету по телевидению и радиовещанию право регулировать работу интернет-медиа. "Я бы советовал не делать этого", - сказал эксперт, подчеркнув, что такой подход выходит за рамки директивы ЕС AVMS, которая касается только аудиовизуальных медиа.

"Конечно не должно быть дальнейших обязательств по контенту, которые бы навязывались онлайн-медиа, поскольку это не является европейской практикой и это выходит за рамки AVMS – директивы, которая касается только аудиовизуальных медиа", - подчеркнул эксперт.

Характеризуя законопроект "О медиа", он подчеркнул, что многие его формулировки носят неясный и нечеткий характер и должны быть уточнены или переработаны. По его мнению, из законопроекта должны быть удалены параграфы, касающиеся освещения тем, связанных с деятелями коммунистического и национал-социалистического режимов. Также он подчеркнул, что законопроект в первую очередь должен быть направлен на защиту права медиа на самовыражение, а не концентрироваться на санкционных мерах в отношении прессы.

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Выступление эксперта Совета Европы Фурнемона

К требованию киевского офиса Совета Европы срочно принять законопроект "О медиа" присоединилось посольство Канады в Украине.

Скрин сообщения посольства Канады в Украине

Как сообщали Українські Новини, Законопроект "О медиа", предусматривающий ограничение журналистов, содержит инструменты цензуры. Об этом говорится в правовом анализе законопроекта "О медиа", подготовленном Офисом представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. В анализе отмечается, что существуют опасения относительно ряда ограничений в законопроекте, затрагивающих контент, который может распространяться на территории Украины.

Кроме того, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) считает доработанную версию законопроекта "О медиа" усиливающей контроль власти за средствами массовой информации (СМИ) и требует перед рассмотрением в Верховной Раде отправить документ для анализа в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

Вместе с тем, всего за первые два дня после обнародования, более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо Президенту Украины, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект №2693 "О медиа".