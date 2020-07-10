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  • Киевский офис Совета Европы требует принять закон "О медиа" несмотря на жесткую критику своих же экспертов
10 июля 2020, пятница, 15:20 278
СМИ 2020-07-10T16:15:02+03:00
Українські Новини
Киевский офис Совета Европы требует принять закон "О медиа" несмотря на жесткую критику своих же экспертов

Киевский офис Совета Европы требует принять закон "О медиа" несмотря на жесткую критику своих же экспертов

Сергей Паламаренко
Совет Европы, СМИ, Законопроект, НСЖУ, Арлем Дезир, Закон о медиа
Совет Европы, Офис в Украине. Фото: СЕ
Совет Европы, Офис в Украине. Фото: СЕ

Невзирая на жесткую критику консультантом Совета Европы Жан-Франсуа Фурнемоном законопроекта "О медиа" Офис Совета Европы в Украине требует его проголосовать уже на следующей пленарной неделе. Об этом говорится в публикации киевского офиса Совета Европы, размещенной на официальной странице Facebook.

В частности, в заметке говорится, что Украина имеет обязательства гармонизировать медийное законодательство в соответствии со стандартами Совета Европы как страна-член организации и имплементировать Директиву ЕС об аудиовизуальных медиауслугах в соответствии с Соглашением об ассоциации.

"Законопроект "О СМИ" 2693-д является важным шагом к выполнению Украиной этих обязательств.

В течение 10 месяцев рабочая группа Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики работала над совершенствованием текста законопроекту.

Эксперты Совета Европы предоставили свои рекомендации авторам, часть их комментариев была учтена", - констатируется в документе Офиса СЕ.

Так же в нем говорится, что рабочая группа законопроекта провела ряд общественных обсуждений с журналистами, представителями медиаиндустрии, ассоциациями и экспертами.

"Несмотря на достигнутый значительный прогресс, считаем очень важным воспользоваться положительной динамикой и окном возможностей, чтобы рассмотреть законопроект "О медиа" №2693-д в первом чтении во время текущей сессии Верховной Рады Украины.

Совет Европы получил официальный запрос на проведение экспертизы обновленной версии законопроекту для дальнейшего совершенствования текста.

Обращаем внимание, что в ближайшее время необходимо продолжать проводить открытые дискуссии со всеми заинтересованными сторонами", - подчеркивается в заметке Офиса.

Отдельно в документе отмечается, что учитывая международные обязательства Украины, важно, чтобы законопроект полностью соответствовал стандартам Совета Европы и положениям Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах - стоит либерализовать регулирование онлайн-медиа и печатной прессы, а также предоставить дополнительные гарантии от возможных злоупотреблениях при применении санций (таких, в частности, как блокировка онлайн-медиа).

"В связи с этим, законопроект также должен обеспечивать независимую и эффективную работу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - резюмировано в документе Киевского Офиса Совета Европы.

Однако, киевский офис Совета Европы в своей публикации проигнорировал рекомендации своего же эксперта Совета Европы Фурнемона. Он рекомендует в законопроекте "О медиа" отказаться идеи дать Национальному совету по телевидению и радиовещанию право регулировать работу интернет-медиа. "Я бы советовал не делать этого", - сказал эксперт, подчеркнув, что такой подход выходит за рамки директивы ЕС AVMS, которая касается только аудиовизуальных медиа.

"Конечно не должно быть дальнейших обязательств по контенту, которые бы навязывались онлайн-медиа, поскольку это не является европейской практикой и это выходит за рамки AVMS – директивы, которая касается только аудиовизуальных медиа", - подчеркнул эксперт.

Характеризуя законопроект "О медиа", он подчеркнул, что многие его формулировки носят неясный и нечеткий характер и должны быть уточнены или переработаны. По его мнению, из законопроекта должны быть удалены параграфы, касающиеся освещения тем, связанных с деятелями коммунистического и национал-социалистического режимов. Также он подчеркнул, что законопроект в первую очередь должен быть направлен на защиту права медиа на самовыражение, а не концентрироваться на санкционных мерах в отношении прессы.

Выступление эксперта Совета Европы Фурнемона

К требованию киевского офиса Совета Европы срочно принять законопроект "О медиа" присоединилось посольство Канады в Украине. 

Скрин сообщения посольства Канады в Украине

Как сообщали Українські Новини, Законопроект "О медиа", предусматривающий ограничение журналистов, содержит инструменты цензуры. Об этом говорится в правовом анализе законопроекта "О медиа", подготовленном Офисом представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. В анализе отмечается, что существуют опасения относительно ряда ограничений в законопроекте, затрагивающих контент, который может распространяться на территории Украины.

Кроме того, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) считает доработанную версию законопроекта "О медиа" усиливающей контроль власти за средствами массовой информации (СМИ) и требует перед рассмотрением в Верховной Раде отправить документ для анализа в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

Вместе с тем, всего за первые два дня после обнародования, более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо Президенту Украины, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект №2693 "О медиа".

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