подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 июля 2020, пятница, 14:37 482
Политика 2020-07-10T14:37:50+03:00
Українські Новини
Я достаточно независим, чтобы говорить правду, - Пальчевский

Я достаточно независим, чтобы говорить правду, - Пальчевский

Анна Рудык
Андрей Пальчевский. Фото: Фейсбук/Андрей Пальчевский
Андрей Пальчевский. Фото: Фейсбук/Андрей Пальчевский

В интервью изданию Апостроф лидер политической силы "Перемога Пальчевского" объяснил, почему критикует власть и не боится делать это открыто.

"Будучи в своем возрасте и положении, я достаточно независим, чтобы говорить правду. Ни в каких схемах не находился. Никому из олигархов или политиков не обязан своим успехом. Могу даже послать к чертовой матери и периодически посылаю", - сказал он.

Также известный предприниматель рассказал, почему зарегистрировал "Перемогу Пальчевского" и раскритиковал украинских политиков.

"Будучи предпринимателем, я общался с Ричардом Брэнсоном (американский миллиардер, основатель корпорации "Виргин"), Маргарет Тэтчер. Это люди большого масштаба планирования. Общаясь с ними, понимаешь, почему их страны процветают. У них при власти государственные деятели, а у нас – политики. Со вторыми не имею ничего общего", - заявил А. Пальчевский.


Больше новостей о:

Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова растет
Только в Херсонской области за сутки не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом
Новости
По словам родителей, им в военкомате ничего не объяснили. Фото: Страна
В Киеве абитуриентов незаконно удерживают в сборном пункте военкомата 16:37
2 военных ранены из-за попадания мины в траншею в зоне ООС в пятницу 16:28
УПЦ не будет проводить крестный ход в честь 1032-летия Крещения Руси из-за эпидемии коронавируса 16:15
Мирные переговоры должны быть в пользу Украины, – Игорь Палица 16:04 Видео
Водителя грузовика в Киеве оштрафовали на €6,5 тысяч за превышение веса в 22 тонны 15:54
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля 11:00
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
После продолжительного падения доллар вырос. Официальный курс на четверг 05:00
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
В Петра Порошенко бросили деньгами. Сувенирными. Скриншот видео
В Порошенко бросили пачку долларов, когда он произносил речь с порога Печерского суда 17:21
больше новостей
Киев закрыл 4 ночных клуба из-за нарушения карантина и работы после 22:00
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok