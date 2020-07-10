подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
10.07.20 10:00 Круглый стол: "Открытое письмо к президенту Украины"

10 июля 2020, пятница, 12:09 883
Транспорт 2020-07-10T12:45:02+03:00
Українські Новини
Политолог положительно оценил работу Криклия во внедрении усиленного габаритно-весового контроля

Политолог положительно оценил работу Криклия во внедрении усиленного габаритно-весового контроля

Павел Твердохлиб
Экономика, Транспорт, Инфраструктура, Криклий, Габаритно-весовой контроль
Габаритно-весовой контроль на дорогах Украины. Фото: hubs.ua
Габаритно-весовой контроль на дорогах Украины. Фото: hubs.ua

Политолог Петр Олещук положительно оценил работу Министерства инфраструктуры под руководством министра Владислава Криклия во внедрении усиленного габаритно-весового контроля на дорогах Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Вот что я поддерживаю в последних действиях Минтранса (Мининфраструктуры - прим.ред.), так это проверки перегрузки транспортных средств, которые сейчас активно проводятся. Согласитесь, что терпеть дальше все то, что творилось на наших дорогах, просто невозможно. И так нормальных дорог еще попробуй поищи, и те регулярно разбиваем из-за несоблюдения элементарных норм. Какой тогда смысл во всех этих "больших стройках", если за ними будут следовать те же методы и принципы обращения с общественной собственностью, которые были раньше?", - отметил политолог.

Он привел в пример последнюю статистику о проведенных проверках на пунктах габаритно-весового контроля в разных областях Украины. Следовательно, высокие показатели имеют Одесская, Херсонская и Киевская области. Всего за сутки 8 июля было составлено 120 актов нарушений.

"Конечно, надо больше. Надо применять новейшие технологии по контролю. Расширять сеть. Но взялись - уже хорошо", - добавил Олещук.

Как сообщала ранее пресс-служба Министерства инфраструктуры, на сервисе открытых данных транспортной отрасли заработал новый раздел с актуальной статистикой по габаритно-весового контроля на дорогах Украины. Это данные по количеству проверенных инспекторами Укртрансбезопасности авто, составленных актах нарушений, начисленной платы за проезд и тому подобное. Ресурс доступен по ссылке.

Больше новостей о: Экономика Транспорт Инфраструктура Криклий Габаритно-весовой контроль

На конец года курс доллара приблизится к 28 гривна...
Вместо транспортных развязок Кличко строит вело-пе...
СМИ рассказали о проблемных законопроектах, которы...
"Укрзализниця" готова к запуску 42 поездов. Карта,...
Количество новых инфицированных коронавирусом растет четвертый день подряд
Ивано-Франковская область готова к смягчению карантина. Какие области не соответствуют критериям ослаблений
Новости
В Китае рассказали о ситуации с новой вспышкой коронавируса в Пекине 13:03
На всех пляжах Киева вывесили желтые флаги: когда разрешат купаться 12:44
Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова растет 12:44
Боевики обстреляли Авдеевку, 1 военный ранен 12:39
Украина занимает шестое место среди 12 постсоветских стран по степени риска для работников СМИ, - JFJ 12:35 Фото
больше новостей
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов 14:37
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля 11:00
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
В Петра Порошенко бросили деньгами. Сувенирными. Скриншот видео
В Порошенко бросили пачку долларов, когда он произносил речь с порога Печерского суда 17:21
больше новостей
Только в Херсонской области за сутки не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok