Политолог положительно оценил работу Криклия во внедрении усиленного габаритно-весового контроля

Политолог Петр Олещук положительно оценил работу Министерства инфраструктуры под руководством министра Владислава Криклия во внедрении усиленного габаритно-весового контроля на дорогах Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Вот что я поддерживаю в последних действиях Минтранса (Мининфраструктуры - прим.ред.), так это проверки перегрузки транспортных средств, которые сейчас активно проводятся. Согласитесь, что терпеть дальше все то, что творилось на наших дорогах, просто невозможно. И так нормальных дорог еще попробуй поищи, и те регулярно разбиваем из-за несоблюдения элементарных норм. Какой тогда смысл во всех этих "больших стройках", если за ними будут следовать те же методы и принципы обращения с общественной собственностью, которые были раньше?", - отметил политолог.

Он привел в пример последнюю статистику о проведенных проверках на пунктах габаритно-весового контроля в разных областях Украины. Следовательно, высокие показатели имеют Одесская, Херсонская и Киевская области. Всего за сутки 8 июля было составлено 120 актов нарушений.

"Конечно, надо больше. Надо применять новейшие технологии по контролю. Расширять сеть. Но взялись - уже хорошо", - добавил Олещук.

Как сообщала ранее пресс-служба Министерства инфраструктуры, на сервисе открытых данных транспортной отрасли заработал новый раздел с актуальной статистикой по габаритно-весового контроля на дорогах Украины. Это данные по количеству проверенных инспекторами Укртрансбезопасности авто, составленных актах нарушений, начисленной платы за проезд и тому подобное. Ресурс доступен по ссылке.