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10 июля 2020, пятница, 10:53 82 Видео
Политика 2020-07-10T11:15:01+03:00
Українські Новини
Работник прокуратуры разбил телефон участника мирной акции под САП

Работник прокуратуры разбил телефон участника мирной акции под САП

Анна Рудык

Человек, которого участники мирной акции под САП идентифицировали как прокурора, выбил из рук и разбил телефон одного из митингующих. Сообщает  УНИАН.

Начиная со 2 июля работники агрохолдинга "Укрлендфарминг" пикетируют здание Специализированной антикоррупционной прокуратуры с требованием выполнить решение суда и закрыть незаконное дело против владельца компании Олега Бахматюка. Акция проходит мирным способом, однако один из работников прокуратуры неоднократно провоцировал митингующих, толкая их в спины. Сегодня он выбил из рук и разбил мобильный телефон одного из участников акции. Его идентифицировали - это прокурор Василий Кричун.

Следственная группа, которую вызвали на место инцидента, составила соответствующий протокол. Кроме того, потерпевший от агрессивных действий работника САП заверил, что обратится с официальной жалобой в кадровую комиссию, которая рассмотрит вопрос этики поведения работника прокуратуры.

Напомним, 5 июня этого года Печерский районный суд Киева принял решение, которым отменил как незаконное постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о восстановлении уголовного производства против Олега Бахматюка. Речь идет о постановлении о восстановлении уголовного производства о рефинансировании VAB банка, которое уже расследовалось и было закрыто за отсутствием состава преступления. Однако НАБУ и САП отказываются выполнять решение суда, которое является окончательным и не подлежит обжалованию.

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