Працівник прокуратури розбив телефон учасника мирної акції під САП

Людина, яку учасники мирної акції під САП ідентифікували як прокурора, вибила з рук і розбила телефон одного з мітингувальників. Повідомляє УНІАН.

Починаючи з 2 липня працівники агрохолдингу "Укрлендфармінг" пікетують будівлю Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з вимогою виконати рішення суду і закрити незаконну справу проти власника компанії Олега Бахматюка. Акція проходить в мирний спосіб, однак один з працівників прокуратури неодноразово провокував мітингувальників, штовхаючи їх зі спини. Сьогодні він вибив з рук і розбив мобільний телефон одного з учасників акції. Його ідентифікували – це прокурор Василь Кричун.

Слідча група, яку викликали на місце інциденту, склала відповідний протокол. Окрім того, потерпілий від агресивних дій працівника САП запевнив, що звернеться із офіційною скаргою до кадрової комісії, яка розгляне питання етики поведінки працівника прокуратури.

Нагадаємо, 5 червня цього року Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, яким скасував як незаконну постанову Віталія Каська, колишнього заступника генпрокурора Рябошапки, про поновлення кримінального провадження проти Олега Бахматюка. Йдеться про постанову про поновлення кримінального провадження про рефінансування VAB банку, яке вже розслідувалося і було закрите через відсутність складу злочину. Однак НАБУ і САП відмовляються виконувати рішення суду, яке є остаточним і не підлягає оскарженню.