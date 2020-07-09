Книжный рынок "Петровка" сменил собственника

Компания "Стадсис АБ", связанная с бизнесменом Вагифом Алиевым, приобрела компанию "Книжный рынок", что арендует земельные участки, на которых расположен книжный рынок "Петровка".

Об этом свидетельствует информация в едином государственном реестре юридических и физических лиц-предпринимателей, передают Українськi Новини.

Согласно информации в cервисе мониторинга и анализа открытых данных Opendatabot, "Книжный рынок" сменил собственника 2 июня.

Официально конечным бенефициаром "Стадсис АБ" является гражданин Швеции Томс Пер Андерс.

В то же время, компания является собственником активов Алиева, в том числе торгово-развлекательного центра Lavina Mall и компании "Мандарин Плаза".

Как сообщали Українськi Новини, бизнесмен Алиев является инвестором ТРЦ Blockbuster Mall, Ocean Mall и Lavina Mall в Киеве, также он намерен построить крупный торгово-развлекательный центр возле станции метро "Лесная".

В 2018 году Алиев заявлял, что намерен построить торгово-развлекательные центры в формате "мегамолл" в каждом районе Киева.



Ранее на книжном рынке "Петровка" продавцов штрафовали за продажу российских книг.