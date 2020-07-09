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09 июля 2020, четверг, 20:15 1198
Общество 2020-07-09T20:45:02+03:00
Українські Новини
Книжный рынок "Петровка" сменил собственника

Книжный рынок "Петровка" сменил собственника

Валерия Драгомирова
Петровка, Книжный рынок, Стадсис АБ, Вагиф Алиев, Рынок Петровка
Петровка. Фото:
Петровка. Фото: "Наш Киев"

Компания "Стадсис АБ", связанная с бизнесменом Вагифом Алиевым, приобрела компанию "Книжный рынок", что арендует земельные участки, на которых расположен книжный рынок "Петровка".

Об этом свидетельствует информация в едином государственном реестре юридических и физических лиц-предпринимателей, передают Українськi Новини.

Согласно информации в cервисе мониторинга и анализа открытых данных Opendatabot, "Книжный рынок" сменил собственника 2 июня.

Официально конечным бенефициаром "Стадсис АБ" является гражданин Швеции Томс Пер Андерс.

В то же время, компания является собственником активов Алиева, в том числе торгово-развлекательного центра Lavina Mall и компании "Мандарин Плаза".

Как сообщали Українськi Новини, бизнесмен Алиев является инвестором ТРЦ Blockbuster Mall, Ocean Mall и Lavina Mall в Киеве, также он намерен построить крупный торгово-развлекательный центр возле станции метро "Лесная".

В 2018 году Алиев заявлял, что намерен построить торгово-развлекательные центры в формате "мегамолл" в каждом районе Киева.


Ранее на книжном рынке "Петровка" продавцов штрафовали за продажу российских книг. 

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