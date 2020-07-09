Благодаря Зеленскому спасли украинского производителя обоев, – председатель Черниговской ОГА Прокопенко

Один из крупнейших налогоплательщиков в Черниговской области, компания "Славянские обои - КФТП" (г. Корюковка) была в шаге от потери значительной части рынка из-за подорожания себестоимости продукции. Впрочем, благодаря вмешательству Президента Украины Владимира Зеленского предприятие удалось защитить. Решение о введении 18% спецпошлины на импорт поливинилхлорида, который является составляющей технологического процесса изготовления обоев, отменили.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской ОГА.

Напомним, что в мае 2020 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении 18-процентной специальной пошлины на ввоз импортного поливинилхлорида (ПВХ). Это вещество, которое применяется в промышленном производстве широкого круга товаров. В том числе - обоев, которые являются основным видом продукции АО "Славянские обои - КФТП". Повышение стоимости поливинилхлорида потянуло бы увеличение себестоимости, а значит и цены для конечного потребителя.

Подавляющая часть продукции компании "Славянские обои - КФТП" экспортируется в Казахстан, Польшу, Болгарию, Турцию, Азербайджан, страны Балтии, за счет чего формируется до 80% доходов предприятия. Поэтому следствием введения спецпошлины могла стать потеря экспортных рынков сбыта, сокращение или даже остановка производства.

В общем, в связи с повышением таможенных пошлин на импорт ПВХ, угроза падения рентабельности возникла не только на Корюковской фабрики, но и у большого количества других промышленных предприятий всей Украине.

"10 июня во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Черниговскую область, Черниговская областная государственная администрация обратилась к Президенту и премьер-министру с просьбой защитить права отечественных производителей, в частности, компанию "Славянские обои - КФТП", - рассказал председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

Во время совещания Президент связался с министром развития экономики Игорем Петрашко и дал поручение разобраться с ситуацией. И уже через несколько недель появился результат: 24 июня Межведомственная комиссия по международной торговле опубликовала в газете "Урядовый курьер" сообщение об отмене своего предыдущего решения от 22 мая 2020 года. Таким образом 18-процентная спецпошлина на ввоз импортного поливинилхлорида была отменена.

"Генеральный директор "Славянские обои - КФТП" Виктор Мурано подтвердил, что проблема уже решена - на днях предприятие растаможило первый груз без уплаты спецпошлины", - сказал Прокопенко.

Таким образом, благодаря отмене спецпошлины на импорт поливинилхлорида, удалось предотвратить рост себестоимости конечного продукта и сохранить экспортные позиции украинских товаропроизводителей.

Справка

Акционерное общество "Славянские обои - КФТП" - крупнейший производитель обоев в Европе. Коллекция дизайнов превышает 1 200 наименований флизелиновых, виниловых, акриловых, дуплексных и гофрированных обоев. На предприятии работает 650 человек.

Значительное внимание уделяется инновационной деятельности. С целью удержания лидерских позиций на рынке компания постоянно обновляет основные производственные фонды. В последнее время введены в эксплуатацию новые обоепечатные машины: обоепечатная машина фирмы Olbrich (стоимость 2,5 млн долларов США) и обоепечатная машина фирмы Stork (стоимость 3,5 млн долларов США).