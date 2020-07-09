Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко

Один із найбільших платників податків в Чернігівській області, компанія "Слов’янські шпалери – КФТП" (м. Корюківка) була за крок від втрати значної частини ринку через здорожчання собівартості продукції. Втім, завдяки втручанню Президента України Володимира Зеленського підприємство вдалося захистити. Рішення про введення 18% спецмита на імпорт полівінілхлориду, який є складовою технологічного процесу виготовлення шпалер, скасували.

Про це повідомила прес-служба Чернігівської ОДА.

Нагадаємо, що у травні 2020 року Міжвідомча комісія з питань міжнародної торгівлі ухвалила рішення про запровадження 18% спецмита на ввезення імпортного полівінілхлориду. Це речовина, яка застосовується у промисловому виробництві широкого кола товарів. У тому числі - шпалер, які є основним видом продукції АТ "Слов'янські шпалери - КФТП". Підвищення вартості полівінілхлориду потягнуло б збільшення собівартості, а значить і ціни для кінцевого споживача.

Переважна частка продукції компанії "Слов'янські шпалери – КФТП" експортується до Казахстану, Польщі, Болгарії, Туреччини, Азербайджану, країн Балтії, за рахунок чого формується до 80% доходів підприємства. Тож наслідком введення спецмита могла стати втрата експортних ринків збуту, скорочення або ж навіть зупинка виробництва.

Загалом, у зв’язку з підвищенням митних ставок на імпорт ПВХ, загроза падіння рентабельності виникла не лише у Корюківської фабрики, але й у великої кількості інших промислових підприємств всієї України.

"10 червня під час візиту Президента України Володимира Зеленського на Чернігівщину, Чернігівська обласна державна адміністрація звернулася до Президента та прем'єр-міністра із проханням захистити права вітчизняних виробників, зокрема, компанію "Слов’янські шпалери – КФТП", - розповів голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

Під час наради Президент зв’язався з міністром розвитку економіки Ігорем Петрашком і дав доручення розібратись з ситуацією. І вже за кілька тижнів з’явився результат: 24 червня Міжвідомча комісія з питань міжнародної торгівлі оприлюднила в газеті "Урядовий кур’єр" повідомлення про скасування свого попереднього рішення від 22 травня 2020 року. Таким чином 18% спецмита на ввезення імпортного полівінілхлориду було скасовано.

"Генеральний директор "Слов’янські шпалери – КФТП" Віктор Мурай підтвердив, що проблема вже вирішена – днями підприємство розмитнило перший вантаж без сплати спецмита", – сказав Прокопенко.

Таким чином, завдяки скасуванню спецмита на імпорт полівінілхлориду, вдалося запобігти зростанню собівартості кінцевого продукту та зберегти експортні позиції українських товаровиробників.

Довідка

Акціонерне товариство "Слов’янські шпалери - КФТП" – найбільший виробник шпалер в Європі. Колекція дизайнів перевищує 1200 найменувань флізелінових, вінілових, акрилових, дуплексних та гофрованих шпалер. На підприємстві працює 650 осіб.

Значна увага приділяється інноваційній діяльності. З метою утримання лідерських позицій на ринку компанія постійно оновлює основні виробничі фонди. Останнім часом введено в експлуатацію нові шпалеродрукувальні машини: шпалеродрукувальна машина фірми Olbrich (вартість 2,5 млн доларів США) та шпалеродрукувальна машина фірми Stork (вартість 3,5 млн доларів США).