підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко
09 липня 2020, четвер, 19:53 141
Економіка 2020-07-09T20:00:02+03:00
Українські Новини
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко

Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко

Павло Твердохліб
Президент України, Володимир Зеленський, Чернігівська ОДА, Андрій Прокопенко, Слов’янські шпалери
Володимир Зеленський у Чернігівській області. Фото: oda.cg.gov.ua
Володимир Зеленський у Чернігівській області. Фото: oda.cg.gov.ua

Один із найбільших платників податків в Чернігівській області, компанія "Слов’янські шпалери – КФТП" (м. Корюківка) була за крок від втрати значної частини ринку через здорожчання собівартості продукції. Втім, завдяки втручанню Президента України Володимира Зеленського підприємство вдалося захистити. Рішення про введення 18% спецмита на імпорт полівінілхлориду, який є складовою технологічного процесу виготовлення шпалер, скасували.

Про це повідомила прес-служба Чернігівської ОДА.

Нагадаємо, що у травні 2020 року Міжвідомча комісія з питань міжнародної торгівлі ухвалила рішення про запровадження 18% спецмита на ввезення імпортного полівінілхлориду. Це речовина, яка застосовується у промисловому виробництві широкого кола товарів. У тому числі - шпалер, які є основним видом продукції АТ "Слов'янські шпалери - КФТП". Підвищення вартості полівінілхлориду потягнуло б збільшення собівартості, а значить і ціни для кінцевого споживача.

Переважна частка продукції компанії "Слов'янські шпалери – КФТП" експортується до Казахстану, Польщі, Болгарії, Туреччини, Азербайджану, країн Балтії, за рахунок чого формується до 80% доходів підприємства. Тож наслідком введення спецмита могла стати втрата експортних ринків збуту, скорочення або ж навіть зупинка виробництва.

Загалом, у зв’язку з підвищенням митних ставок на імпорт ПВХ, загроза падіння рентабельності виникла не лише у Корюківської фабрики, але й у великої кількості інших промислових підприємств всієї України.

"10 червня під час візиту Президента України Володимира Зеленського на Чернігівщину, Чернігівська обласна державна адміністрація звернулася до Президента та прем'єр-міністра із проханням захистити права вітчизняних виробників, зокрема, компанію "Слов’янські шпалери – КФТП", - розповів голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

Під час наради Президент зв’язався з міністром розвитку економіки Ігорем Петрашком і дав доручення розібратись з ситуацією. І вже за кілька тижнів з’явився результат: 24 червня Міжвідомча комісія з питань міжнародної торгівлі оприлюднила в газеті "Урядовий кур’єр" повідомлення про скасування свого попереднього рішення від 22 травня 2020 року. Таким чином 18% спецмита на ввезення імпортного полівінілхлориду було скасовано.

"Генеральний директор "Слов’янські шпалери – КФТП" Віктор Мурай підтвердив, що проблема вже вирішена – днями підприємство розмитнило перший вантаж без сплати спецмита", – сказав Прокопенко.

Таким чином, завдяки скасуванню спецмита на імпорт полівінілхлориду, вдалося запобігти зростанню собівартості кінцевого продукту та зберегти експортні позиції українських товаровиробників.

Довідка

Акціонерне товариство "Слов’янські шпалери - КФТП" – найбільший виробник шпалер в Європі. Колекція дизайнів перевищує 1200 найменувань флізелінових, вінілових, акрилових, дуплексних та гофрованих шпалер. На підприємстві працює 650 осіб.

Значна увага приділяється інноваційній діяльності. З метою утримання лідерських позицій на ринку компанія постійно оновлює основні виробничі фонди. Останнім часом введено в експлуатацію нові шпалеродрукувальні машини: шпалеродрукувальна машина фірми Olbrich (вартість 2,5 млн доларів США) та шпалеродрукувальна машина фірми Stork (вартість 3,5 млн доларів США).

Більше новин про: Президент України Володимир Зеленський Чернігівська ОДА Андрій Прокопенко Слов’янські шпалери

Чернігівська область утримує лідерство в Україні з...
Чернігівщина увійшла до переліку шести кращих обла...
Українці зможуть брати іпотеку під 10%. Треба тіль...
Луганщина у вогні. Як проходила операція з ліквіда...
Захворюваність на коронавірус в Києві падає
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу
Новини
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
"Коронавірус-це прояв Божого гніву, і вакцина не допоможе", — Каньє Вест здивував світ своєю релігійністю 19:12
Пожежу в Луганській області локалізували 19:08
УМХ оскаржить у суді конкурс АРМА з управління активами медіахолдингу 18:38
Байден просив Порошенка не проводити диверсії в Росії 18:20
більше новин
У столичному регіоні накопичилась велика кількість проблем у спортивній сфері, - політолог Микола Спірідонов 15:10
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Дубінський розкрив скандальні подробиці ДТП за участю голови податкової Любченком 20:43
Нардеп Шахов впевнений, що ліс на Луганщині підпалили спеціально 15:59
більше новин
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль 09:53
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
Зеленський нагородив українських артистів. Фото: прес-служба Президента
Зеленський нагородив Тіну Кароль, Потапа та Ірину Білик до Дня Конституції за внесок у розвиток держави 10:45
Луганський губернатор Гайдай хоче визнати пожежу в області надзвичайною ситуацією держрівня 13:30
більше новин
У Польщі заарештували підозрюваного у підпалі хостелу, в якому жили українські заробітчани
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok