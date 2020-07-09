Все 4 дела "VAB Банка" попали к одним и тем же судьям ВАКС. Таких совпадений не бывает, – Бахматюк

Бизнесмен, владелец агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк вызвал директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника на публичную дискуссию о фальсификации дела "VAB Банка" и заявил, что дела по банку, которые по представлению НАБУ подаются в апелляционную инстанцию Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), попадают к одной тройке судей, что невозможно при автоматизированном распределении дел.

Об этом Бахматюк заявил в своем блоге на веб-сайте издания "Украинская правда", комментируя решение Печерского районного суда г. Киева, который признал открытие дела против него и бывшего заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Александра Писарука незаконным.

По словам бизнесмена, все представления от НАБУ в апелляционную палату ВАКС попадают к одной и той же тройке судей, хотя в Украине действует автоматическое распределение судебных дел между судьями для обеспечения независимости и беспристрастности процессов рассмотрения дел.

"Отдельно хотел бы остановиться на том, как работает апелляционная инстанция Высшего антикоррупционного суда. Сначала, несмотря на решение первой инстанции, апелляция выносит решение о моем заочном аресте, хотя перед тем в идентичном деле в заочном аресте было отказано Клюеву и Клименко, - написал Бахматюк. - А дальше происходят еще более интересные вещи: через электронное распределение дел именно эта тройка судей, которая вынесла против меня незаконное решение, получает такое же дело против моей сестры, потом еще одно дело против экс-руководителя "VAB Банка". А теперь эти же судьи будут рассматривать апелляцию САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) на дело относительно решения Печерского райсуда. По странному стечению обстоятельств к тройке одних и тех же судей попадут 100% дел, связанных со мной. Бывают ли такие совпадения? Вопрос риторический".

Также бизнесмен заявил, что директор НАБУ Сытник избегает публичной дискуссии с ним о фактах фальсификации дел по "VAB Банку", акционером которого он был.

Напомним, дело против Писарука и Бахматюка, которое было повторно открыто НАБУ в нарушение норм действующего законодательства, как определил суд, касается получения рефинансирования от Нацбанка "VAB Банком".

Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергли обвинения НАБУ. Также детективы НАБУ подозреваются Государственным бюро расследований (ГБР) во вмешательстве в составление заведомо ложного экспертного заключения по этому делу.