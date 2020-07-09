Предприниматель Сергей Лищина, совладелец компаний Izovat и "Украинские лесопильни" считает, что государство в лице Кабмина в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, должно взять на себя функции обеспечения баланса предложения на внутреннем рынке между товарами, производимыми украинскими компаниями, и импортерами. "С одной стороны, нельзя допустить рост импорта в ущерб внутренним производителям, с другой значительного роста цен украинских производителей при значительном ограничении или запрете импорта", - уверен Сергей Лищина.

По словам предпринимателя, в условиях нормального функционирования рынка, объемы потребления можно прогнозировать и, если объемы импорта не являются значительными (до 5-10%), импорт с ценой меньшей чем у внутренних производителей, не будет оказывать негативного влияния на рынок, более того может выступать своего рода ценовым регулятором, обеспечивая конкурентный рынок. "В стабильной рыночной ситуации задача государства не допускать системного увеличения импорта, что может перевести, при долговременной тенденции, к закрытию внутреннего производства", - рассказывает Сергей Лищина.

Бизнесмен, подчеркивает, что при кризисных явлениях, как в 2020, наблюдается резкое падение спроса при сохранении желания игроков сохранить объемы поставок. При этом вопрос цены может быть определяющим. Импортеры предлагаю более низкие цены и могут значительно нарастить объемы продаж и увеличить долю на рынке в краткий промежуток времени. "При этом может добавить негатива попытка импортных производителей реализовать складские запасы по цене ниже себестоимости. В такой ситуации внутренний производитель может удержать рыночную долю только снижая отпускные цены до уровня импортных, что, естественно, имеет предел в виде себестоимости, - отмечает Сергей Лищина. - При продолжительном действии подобных факторов (проседание запасов ликвидности) положение внутреннего производителя может ухудшаться, что приведет к его остановке. Государство в данном случае должно оперативно реагировать, контролируя объемы и цену импорта по сравнению с предыдущими периодами и в случае значительного отклонения самостоятельно принимать решения по ограничению импорта или корректировке таможенной стоимости".

В целом бизнесмен считает, что задача государства оценивать влияние роста импорта конкретного товара и наличие возможности его производства на всю цепочку до потребителя. Иначе, решив проблему одной отрасли, можно получить проблему снижения конкурентоспособности в смежных отраслях. "Инструменты для защиты у государства есть - введение квотирования, пошлин. Единственная проблема - это законодательство по защите внутреннего рынка, которое построено на первичном обращении внутреннего производителя в Минэкономики. Но, к сожалению, украинские компании не имеют доступа к оперативной информации об объемах импорта и могут реагировать уже со значительным опозданием по факту, очень быстро теряя долю рынка. В силах государства следить за ростом импорта, сравнивая со средним объемом импорта, и своевременно реагировать", - подчеркивает Сергей Лищина.