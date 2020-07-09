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09 июля 2020, четверг, 15:58 805
Экономика 2020-07-09T16:06:47+03:00
Українські Новини
За 2019 на изношенных электросетях произошло 156 тыс. аварий

За 2019 на изношенных электросетях произошло 156 тыс. аварий

Елизавета Кесельман
Электросеть, ЦЭВ, WACC
Фото: issuu.com
Фото: issuu.com

В Украине 95% от объема сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии, составляют распределительные сети для бытовых клиентов. За 2019 на таком оборудовании произошло 156 тыс. прерываний подачи света. Об этом говорят аналитики Центра Экономического Восстановления (ЦЭВ) в исследовании "КРИЗИС НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН ".


По данным исследователей ЦЭВ, перерывы в электроснабжении Украины самые высокие в Европе. Так, продолжительность перерывов в электроснабжении достигла 683 мин в 2019 году. Для сравнения в Румынии этот показатель вдвое ниже - 290 мин, в соседней Польше 180 мин. В Австрии - всего 24 мин в год.

Другой проблемой являются значительные потери в сетях при распределении электроэнергии, в 2019 году превысили 10%.

"Это по крайней мере в 2 раза больше, чем у ведущих стран ЕС - на уровне 4-7%", - говорят исследователи.

По словам экспертов, 95% от объема сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии составляют распределительные сети 0,4-10 (6) кВ, распределяющие электроэнергию для бытовых клиентов. По данным исследователей по 2019 на таком оборудовании произошло 156 тыс прерываний подачи света.

"Крепежную арматуру разрушает коррозия. Кабеля провисают и рвутся из-за ветра, дождя и обморожения. Трансформаторы горят из-за перегрузки. Их вскрывают и ломают воры, которые воруют медь ", - говорят эксперты.

Это приводит к невыполнению целей Энергетической стратегии до 2035 года. Согласно стратегии уровень SAIDI должен постепенно снижаться, однако пока он наоборот растет. При этом уровень отклонения уже составляет более 30%.

Аналитики убеждены, для того, чтобы исправить ситуацию надо инвестировать не менее 1500 долл / км электросети. Сейчас в 1 км инвестируют в 6 раз меньше - 250 долл.
"Инвестиции в электросети на уровне 1500 долл позволят улучшить показатель SAIDI в 4 раза до 170 мин., что соответствует текущему показателю Польши", - говорят аналитики ЦЕВ.

Но настоящий вариант тарифного регулирования "Расходы +", как и предложенный НКРЕКП вариант RAB регулирования не позволит генерировать необходимые средства, уверены аналитики. Недоинвестирование составит более половины необходимой суммы.

"Использование RAB-модели по применению единой нормы доходности (WACC) на весь объем РБА (с учетом сдерживающего коэффициента течение первых 3-х лет) позволит сгенерировать необходимые капинвестиции в полном объеме", - утверждают эксперты ЦЕВ.

Напомним, ранее Международный центр налогов и инвестиций отмечал, что оптимальный выбор параметров для RAB-тарифов - начисление нормы доходности на уровне WACC на все активы операторов систем распределения.

Против предложенного НКРЕКП варианта RAB регулирования высказывались также Энергоэксперт и участники рынка.

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