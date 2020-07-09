"Мисто Банк" улучшил финансовые показатели

В течение июня 2020 года была завершена программу капитализации акционерного общества (АО) "Мисто Банк", улучшено финансовое состояние и повышены нормативы капитала.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

По состоянию на 01.07.2020 показатели деятельности активы АО "Мисто Банк" составили 1 444 млн гривен, в том числе, высоколиквидные средства - 234 млн гривен. Капитал - 253 млн гривен, результат деятельности - 39 млн гривен.

Банком соблюдены все нормативы капитала:

регулятивный капитал (Н1) - 212 млн гривен (нормативное значение не менее 200 млн грн);

норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) - 20,1% (нормативное значение не менее 10%);

норматив адекватности основного капитала (Н3) - 14,5% (нормативное значение не менее 7%).

Также сообщается, что банком соблюдены все нормативы ликвидности, в частности коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) составляет 200,4% (нормативное значение - не менее 100%), и полностью выполнены нормы обязательного резервирования.

Все указанные показатели подтверждаются данными статистической отчетности, ежедневно подаваемыми в Национальный банк Украины. "Банк продолжает работать в обычном режиме и выполнять свои обязательства перед клиентами и вкладчиками", - отметила пресс-служба АО "Мисто Банк".