Кулик предложил объявить "Народное подозрение" Порошенко, чтобы вернуть $6 млрд украинцам

Бывший прокурор, старший группы прокуроров Генеральной прокуратуры Украины по расследованиям экономических преступлений режима Януковича 2016–2019 годов Константин Кулик из-за бездействия официальных органов предложил объявить "Народное подозрение" бывшему Президенту Украины Петру Порошенко, чтобы вернуть 6 млрд долларов украинцам.

Об этом Кулик заявил на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

"Я выступаю с инициативой публичного "Народного подозрения" и возврата украинцам 6 млрд долларов, которые у них украли Порошенко и компания", – отметил Кулик.

Он напомнил, что в марте 2019 году им было выдвинуто официальное подозрение Валерии Гонтаревой, Борису Ложкину, Алексею Филатову, Александру Гриценко (председателю правления Укрэксимбанка) и другим лицам из окружения Порошенко.

"Был подготовлен проект подозрения самому Порошенко в легализации (отмывании) активов Арбузова-Курченко на суму 406 млн долларов США, дачи и получения взяток в особо крупных размерах, совершенных в составе преступной организации. Отмывании денег в виде покупки облигаций внешнего долга Украины. Это как раз те 6 млрд долларов США, которые сейчас Украина, то есть мы с вами, будем выплачивать этим лицам", – сообщил Кулик, демонстрируя проект подозрения.

По словам бывшего прокурора, при расследовании обстоятельств совершения преступлений Виктором Януковичем и его окружением было доказано завладение ими государственными активами Украины на суму 40 млрд долларов США.

"Нам удалось вернуть в бюджет 1,5 млрд долларов США. Удалось это сделать, несмотря на сопротивление отдельных политически и коррупционно озабоченных представителей посольства США в Украине, отдельных коррупционно ангажированных сотрудников НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) с их 4 уголовными делами в интересах окружения Януковича. Мы вернули стране 1,5 млрд (долларов)", – подчеркнул Кулик.

Он заявил, что при работе над дальнейшей конфискацией активов Януковича были выяснены имена новых владельцев активов – лица из окружения Порошенко.

"Я имею в виду Гонтареву, Ложкина, самого Порошенко и других аффилированных с ними лиц, которыми на протяжении нескольких лет руководил Порошенко. Во времена правления Януковича группа Порошенко интегрировалась в состав так называемой "Семьи" Януковича, совершала с ними преступления, Гонтарева использовала международные схемы и своих зарубежных партнеров для вывода украденных активов из Украины. В том числе, подконтрольная ей компания ICU, вывела часть из конфискованных 1,5 млрд долларов США", – отметил Кулик.

После прихода Порошенко к власти, сообщил бывший прокурор, он развил свою группировку, вовлек в нее новых членов.

"При этом, желая получить влиятельных покровителей в лице международного истеблишмента, с целью прикрытия незаконной коммерческой деятельности Порошенко вступил в преступный сговор с Соросом и Байденом, о чем свидетельствуют в том числе и показанные нами записи разговоров и имеющиеся у нас документы", – проинформировал Кулик.

Целью создания группировки, подчеркнул Кулик, было "отжать награбленное".

На всех, отметил бывший прокурор, кто подбирался слишком близко к этой "схеме", была своя управа: увольнения, юридическое преследование, травля в медиа.

"Инструментарий у Петра Алексеевича (Порошенко) был богатый. Подконтрольные ему медиа, профессиональные активисты-грантоеды, выполняли свою роль по дискредитации неугодных, а НАБУ под контролем Сытника и отдельных представителей посольства США в Украине, заводили на них дела. Теперь все эти обстоятельства раскрываются нами и журналистами-расследователями", – заявил Кулик.

Сегодня речь, сообщил он, идет о том, чтобы вернуть в бюджет Украины ранее украденные десятки миллиардов долларов и наказать преступников. И сделать это должен народ Украины.

"Мы выявим преступников, подготовим им публичное обвинение и заставим генерального прокурора поддержать обвинение в суде и возместить ущерб, причиненный Украине незаконными решениями, действием или бездействием государственной власти, как это гарантировано статьями 55, 56, 124 и 131-1 Конституции Украины", – резюмировал Кулик.