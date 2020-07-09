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09 июля 2020, четверг, 13:08 595
Политика 2020-07-09T15:00:03+03:00
Українські Новини
Эксперты позитивно оценивают роль Пищанской во главе АМКУ

Эксперты позитивно оценивают роль Пищанской во главе АМКУ

Анна Рудык

3 июля Верховная Рада отправила главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева в отставку. Тремя днями позже к исполнению обязанностей руководителя приступила Ольга Пищанская, занимавшая должность первого заместителя с сентября 2019 года. 

На своей Фейсбук-странице экс-государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская отметила, что Ольга Пищанская имеет все шансы стать первой женщиней главой Антимонопольного комитета в истории страны, если "за время исполнения ее обязанностей руководителя работа Комитета как минимум не станет хуже в сравнении с каденцией Терентьева".

В СМИ Ольгу Пищанскую уже успели прозвать приближенной к президенту. "Я лично не считаю это приговором. Ведь все зависит от того, как она решит обходиться дальше с этой "близостью, – написала Агия Загребельская. – Если она будет использована с целью донесения президенту реальной ситуации по монополии, картельным сговорам, лоббирования качественной реформы АМКУ, демонополизации и деолигархизации украинской экономики – я за такую ​​близость. Если же руководить Антимонопольным ведомством будут по-прежнему с Банковой и Жилянской, то близость превратится в один из ключевых доказательств совершения преступления". 

До назначения в АМКУ Ольга Пищанская более 15 лет занимала менеджерские позиции в компании "АрселорМиттал Кривой Рог". "Мы внимательно следим за работой Антимонопольного комитета, так как Юрий Терентьев также пришел на эту должность из нашей компании. Ольга Пищанская проработала в АМКУ 9 месяцев, это достаточное время, чтобы "родился" новый председатель. У нее было время разобраться с деятельностью самого комитета, построить отношения с людьми, которые там работают, и понять, что там происходит. Мы знаем Ольгу в работе как вежливого и всегда точного в своих действиях, профессионала и желаем ей успехов на этом посту. Уверен, что она сможет работать на достаточном и достойном уровне для такой важной для государства организации", – прокомментировал глава представительства "АрселорМиттал Кривой Рог" в городе Киеве Владимир Ткаченко. 

Сергей Гунько, директор по развитию компании Metso Minerals, также помнит Ольгу со временем сотрудничество с АрселорМиттал: "Мы работали в 2015-2016 году, остались только позитивные впечатления. Если бы я был руководителем Арселора, был бы очень рад такому сотруднику. Ведь Ольга всегда отстаивала интересы предприятие". 

Напомним, что ранее Ольга Пищанская руководила собственной компанией, специализирующейся на закупочном консалтинге "Решения для Закупок", а также занимала должность руководителя подразделения закупок в холдинге "Метинвест". Имеет два высших украинских образования, окончила немецкую академию AWFWBHGmbH по специальности "Управления проектами", получила диплом Эдинбургской бизнес школы, Heriot-Watt University.  

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