Експерти позитивно оцінюють роль Піщанської на чолі АМКУ

3 липня Верховна Рада відправила голову Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва у відставку. Трьома днями пізніше до виконання обов'язків керівника приступила Ольга Піщанська, яка обіймала посаду першого заступника з вересня 2019 року.

На своїй Фейсбук-сторінці екс-державний уповноважений Антимонопольного комітету України Агія Загребельська зазначила, що Ольга Піщанська має всі шанси стати першою жінкою головою Антимонопольного комітету в історії країни, якщо "за час виконання її обов'язків керівника робота Комітету як мінімум не стане гірше в порівнянні з каденцією Терентьєва".

В ЗМІ Ольгу Піщанську вже встигли прозвати наближеною до президента. "Я особисто не вважаю це вироком. Адже все залежить від того, як вона вирішить обходитися далі з цією близькістю, – написала Агія Загребельська. – Якщо вона буде використана з метою донесення президенту реальної ситуації за монополії, картельних змов, лобіювання якісної реформи АМКУ, демонополізації та деолігархізації української економіки – я за таку близькість. Якщо ж керувати Антимонопольним відомством будуть як і раніше з Банкової та Жилянської, то близькість перетвориться на один з ключових доказів вчинення злочину".

До призначення в АМКУ Ольга Піщанська більше 15 років займала ключові позиції в компанії "Арселорміттал Кривий Ріг". "Ми уважно стежимо за роботою Антимонопольного комітету, оскільки Юрій Терентьєв також прийшов на цю посаду з нашої компанії. Ольга Піщанська пропрацювала в АМКУ 9 місяців, це достатній час, щоб "народився" новий голова. У неї був час розібратися з діяльністю самого комітету, побудувати відносини з людьми, які там працюють, і зрозуміти, що там відбувається. Ми знаємо Ольгу в роботі як ввічливого і завжди точного в своїх діях, професіонала і бажаємо їй успіхів на цій посаді. Впевнений, що вона зможе працювати на достатньому та гідному рівні для такої важливої для держави організації", – прокоментував голова представництва "Арселорміттал Кривий Ріг" у місті Києві Володимир Ткаченко.

Сергій Гунько, директор з розвитку компанії Metso Minerals, також пам'ятає Ольгу з часів співпраці з Арселорміттал: "Ми працювали в 2015-2016 році, залишилися тільки позитивні враження. Якщо б я був керівником Арселору, був би дуже радий такому співробітникові. Адже Ольга завжди відстоювала інтереси підприємства".

Нагадаємо, що раніше Ольга Піщанська керувала власною компанією, що спеціалізується на закупівельному консалтингу "Рішення для Закупівель", а також обіймала посаду керівника підрозділу закупівель в холдингу "Метінвест". Має дві вищих українських освіти, закінчила німецьку академію AWFWBHGmbH за спеціальністю "Управління проектами", отримала диплом Единбурзької бізнес школи, Heriot-Watt University.