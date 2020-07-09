підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 липня 2020, четвер, 13:08 335
Політика 2020-07-09T14:00:02+03:00
Українські Новини
Експерти позитивно оцінюють роль Піщанської на чолі АМКУ

Експерти позитивно оцінюють роль Піщанської на чолі АМКУ

Анна Рудык

3 липня Верховна Рада відправила голову Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва у відставку. Трьома днями пізніше до виконання обов'язків керівника приступила Ольга Піщанська, яка обіймала посаду першого заступника з вересня 2019 року.

На своїй Фейсбук-сторінці екс-державний уповноважений Антимонопольного комітету України Агія Загребельська зазначила, що Ольга Піщанська має всі шанси стати першою жінкою головою Антимонопольного комітету в історії країни, якщо "за час виконання її обов'язків керівника робота Комітету як мінімум не стане гірше в порівнянні з каденцією Терентьєва".

В ЗМІ Ольгу Піщанську вже встигли прозвати наближеною до президента. "Я особисто не вважаю це вироком. Адже все залежить від того, як вона вирішить обходитися далі з цією близькістю, – написала Агія Загребельська. – Якщо вона буде використана з метою донесення президенту реальної ситуації за монополії, картельних змов, лобіювання якісної реформи АМКУ, демонополізації та деолігархізації української економіки – я за таку близькість. Якщо ж керувати Антимонопольним відомством будуть як і раніше з Банкової та Жилянської, то близькість перетвориться на один з ключових доказів вчинення злочину".

До призначення в АМКУ Ольга Піщанська більше 15 років займала ключові позиції в компанії "Арселорміттал Кривий Ріг". "Ми уважно стежимо за роботою Антимонопольного комітету, оскільки Юрій Терентьєв також прийшов на цю посаду з нашої компанії. Ольга Піщанська пропрацювала в АМКУ 9 місяців, це достатній час, щоб "народився" новий голова. У неї був час розібратися з діяльністю самого комітету, побудувати відносини з людьми, які там працюють, і зрозуміти, що там відбувається. Ми знаємо Ольгу в роботі як ввічливого і завжди точного в своїх діях, професіонала і бажаємо їй успіхів на цій посаді. Впевнений, що вона зможе працювати на достатньому та гідному рівні для такої важливої для держави організації", – прокоментував голова представництва "Арселорміттал Кривий Ріг" у місті Києві Володимир Ткаченко.

Сергій Гунько, директор з розвитку компанії Metso Minerals, також пам'ятає Ольгу з часів співпраці з Арселорміттал: "Ми працювали в 2015-2016 році, залишилися тільки позитивні враження. Якщо б я був керівником Арселору, був би дуже радий такому співробітникові. Адже Ольга завжди відстоювала інтереси підприємства".

Нагадаємо, що раніше Ольга Піщанська керувала власною компанією, що спеціалізується на закупівельному консалтингу "Рішення для Закупівель", а також обіймала посаду керівника підрозділу закупівель в холдингу "Метінвест". Має дві вищих українських освіти, закінчила німецьку академію AWFWBHGmbH за спеціальністю "Управління проектами", отримала диплом Единбурзької бізнес школи, Heriot-Watt University.

Більше новин про:

Захворюваність на коронавірус в Києві падає
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу
Новини
Кулик запропонував оголосити "Народну підозру" Порошенку, щоб повернути $6 млрд українцям 13:45
У Росії не бачать підстав для нормандської зустрічі в серпні 13:44
Бойко вимагає відновити водопостачання Донбасу 13:43
Air France планує відновити рейси з Києва в Париж з 14 липня 13:33
Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна до 24 серпня 13:21
більше новин
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
В "Слузі народу" пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму 17:20
більше новин
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич 14:11
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль 09:53
Випускники-2020 почали отримувати повістки в армію: Міносвіти просить про відстрочку 15:53
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
більше новин
Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok