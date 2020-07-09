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09 июля 2020, четверг, 13:43 10
Верховная Рада и партии 2020-07-09T13:43:01+03:00
Українські Новини
Бойко требует восстановить водоснабжение Донбасса

Бойко требует восстановить водоснабжение Донбасса

Петр Стуженко
Вода, Бойко, Донбасс, Оппозиционная платформа - За життя, ОП-ЗЖ
Юрий Бойко. Фото: ОП-ЗЖ
Юрий Бойко. Фото: ОП-ЗЖ

ребуем от власти немедленно восстановить систему водоснабжения Донбасса." Об этом во время рабочего совещания в Славянском отделении КП "Вода Донбасса" заявил Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко, посетивший регион с рабочей поездкой, информирует портал партии ОП-ЗЖ.

В Донецкой области пять городов полностью или частично остались без воды. Такие аварии на Донецком водоводе, особенно в летний период, происходят почти регулярно, ситуация постоянно усугубляется. 97 км трубы второго Донецкого водовода, которая фактически снабжает северную часть области, изношена практически на 100% и не подлежит ремонту.

"Очередная авария на Донецком водоводе оставила без воды целый ряд прифронтовых городов Донетчины. Это особенно опасно, когда, например, в Славянске, каждый день фиксируется новая вспышка коронавируса - уже более 400 заболевших, и их количество продолжает расти. По всей Донецкой области эпидемиологическая ситуация также ухудшается. Оставить в такое время людей без воды и не выделить необходимые средства из госбюджета на замену изношенной на 100% инфраструктуры донецкого водовода - это преступление!" - считает Юрий Бойко.

Политик отметил, что оппозиционеры поднимали этот вопрос в Верховной Раде, отмечая, что латать давно изношенную трубу не имеет смысла, нужно полностью заменить водовод.

"Чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятия, а людям - поставку питьевой воды, нужно полностью заменить систему. Цена вопроса - примерно 800 миллионов гривен. Понятно, что в областном бюджете таких денег нет, но есть в Фонде борьбы с COVID-19, деньги из которого, вместо того, чтобы отдать медикам, на подготовку медоборудования и больниц, расходуют на неприоритетные вещи. В то же время бесперебойная работа водопровода - это также профилактика распространения вируса. И мы будем ставить этот вопрос немедленно", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Народные депутаты от Оппозиционной платформы - За життя Валерий Гнатенко, Владимир Мороз, Наталия Королевская, Федор Христенко, Юрий Солод, Сергей Дунаев подписали обращение к премьер-министру и в профильные министерства, чтобы в максимально короткие сроки решить вопрос с финансированием ремонта водовода и обеспечить жителей Донбасса чистой водой.

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