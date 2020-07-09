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09 июля 2020, четверг, 11:11 781
Налоги 2020-07-09T12:30:03+03:00
Українські Новини
Украинскую таможню надо реформировать по типу патрульной полиции, - Денис Пудрик

Украинскую таможню надо реформировать по типу патрульной полиции, - Денис Пудрик

Сергей Паламаренко
Налоги, Таможня, ГФС Украины, Взятки, Пудрик
Денис Пудрик. Фото: dsnews.ua
Денис Пудрик. Фото: dsnews.ua

Украинская таможня требует обновления, и реформировать ее надо, как патрульную полицию - набрав молодежь и обеспечив их всем необходимым. Такое заявление сделал новоназначенный заместитель начальника Одесской таможни Денис Пудрик, информирует портал obozrevatel.com.

"Реформа самой таможни - отдельная большая тема. Она требует обновления. Да, здесь берут взятки, да, контрабандисты контролируют некоторых таможенников. Это все правда и ее не скроешь", - заявил Пудрик.

При этом он убежден, что реформировать таможню нужно так же, как в свое время реформировали патрульную полицию.

"Мое мнение, что реформа должна идти комплексной. Если кратко, то таможню нужно реформировать по типу патрульной полиции. Взять весь молодняк, например, два последних курса Университета ГФС, дать им достойную зарплату, обеспечение, печать в руки и на канал. Поверьте, через год вы таможню не узнаете", - высказал свое мнение замначальника Одесской таможни.

В то же время Пудрик считает, что на руководящих должностях должны стоять опытные люди, которые будут контролировать и учить "молодняк".

"Но вы попробуйте дать им задачу собирать взятки. Уверен, они откажутся. Но при этом зарплата у них должна быть не 5-7 тысяч, а 25-30. Для начала. Они должны чувствовать защиту структуры и системы, а не ходить в рванье и собирать "копытные" у бизнеса по 100 гривен за декларацию чтобы отправить ребенка в летний лагерь", - сказал Пудрик, добавив, что ему "стыдно за систему и обидно за людей".

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