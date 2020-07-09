Степанов проигнорировал решение суда и назначил ректора Медуниверситета им. Богомольца

Министр здравоохранения Максим Степанов приказом от 12 июня 2020 года назначил на должность ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Юрия Кучина. Между тем, как пишет РБК-Украина, это противоречит решению Печерского районного суда Киева. В своем Приказе Министр ссылается на результаты выборов ректора, состоявшиеся 3 сентября 2019 года. Однако Печерский суд ещё 27 августа 2019 года приостановил решение о назначении ректора НМУ им. Богомольца. В настоящий момент вопрос находится на рассмотрении в Кассационном гражданском суде, пишет издание. Напомним, в последнее время деятельность Максима Степанова неоднократно подвергалась критике. Эксперты считают, что Министр здравоохранения вместо продолжения медреформы хочет вернуть прежние схемы финансирования отрасли и тем самым лишить медучреждения стимула улучшать качество предоставляемых услуг.