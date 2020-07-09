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09 июля 2020, четверг, 10:39 1372 Документ
Медицина 2020-07-09T10:45:01+03:00
Українські Новини
Степанов проигнорировал решение суда и назначил ректора Медуниверситета им. Богомольца

Степанов проигнорировал решение суда и назначил ректора Медуниверситета им. Богомольца

Ирина Дорофейчук
Медицина, Минздрав, Степанов, Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Кучин
Максим Степанов. Фото: КМУ
Максим Степанов. Фото: КМУ

Министр здравоохранения Максим Степанов приказом от 12 июня 2020 года назначил на должность ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Юрия Кучина. Между тем, как пишет РБК-Украина, это противоречит решению Печерского районного суда Киева.

В своем Приказе Министр ссылается на результаты выборов ректора, состоявшиеся 3 сентября 2019 года.

Однако Печерский суд ещё 27 августа 2019 года приостановил решение о назначении ректора НМУ им. Богомольца. В настоящий момент вопрос находится на рассмотрении в Кассационном гражданском суде, пишет издание.

Напомним, в последнее время деятельность Максима Степанова неоднократно подвергалась критике. Эксперты считают, что Министр здравоохранения вместо продолжения медреформы хочет вернуть прежние схемы финансирования отрасли и тем самым лишить медучреждения стимула улучшать качество предоставляемых услуг.

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