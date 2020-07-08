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08 июля 2020, среда, 20:53 18
Пресс-центр 2020-07-08T21:30:02+03:00
Українські Новини
10.07.20 10:00 Круглый стол: "Открытое письмо к президенту Украины"

10.07.20 10:00 Круглый стол: "Открытое письмо к президенту Украины"

Алина Заика

10 июля 2020 года, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится заседание круглого стола с участием политиков, академиков, общественных деятелей, людей искусства.

Ключевые вопросы, которые будут подниматься на обсуждении:

  • урегулирование военного конфликта на Донбассе путём соблюдения Минских соглашений №2;
  • прекращение повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения Украины и промышленных предприятий;
  • категорический запрет на продажу земли иностранным юридическим и физическим лицам;
  • запрет на отчуждение украинской земли через систему договоров залога. Банки не имеют право брать землю в качестве залога за выдаваемые ими кредиты или ссуды для физических лиц Украины - собственников орной земли.

Участники:

  • Анатолий Пешко, общественный деятель, политик, ученый, предприниматель, академик и Первый вице-президент Академии экономических наук Украины, доктор экономических наук, кандидат медицинских наук;
  • Николай Белопольский, заведующий кафедрой учета и аудита, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, академик и Первый вице-президент Академии экономических наук Украины;
  • Нина Матвиенко, украинская певица, народная артистка Украины, общественный деятель;
  • Раиса Недашковская, украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины, общественный деятель;
  • Инна Иваночко, общественный лидер;
  • Инна Кухарчук, председатель общественного союза "Объединённая ассоциация фермеров Украины";
  • Владимир Быстряков, украинский пианист, композитор, шоумен, народный артист Украины, общественный деятель;
  • Сергей Шабовта, политический эксперт, общественный деятель, специалист по вопросам социальной и государственной безопасности.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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