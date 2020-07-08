10.07.20 10:00 Круглый стол: "Открытое письмо к президенту Украины"

10 июля 2020 года, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится заседание круглого стола с участием политиков, академиков, общественных деятелей, людей искусства. Ключевые вопросы, которые будут подниматься на обсуждении: урегулирование военного конфликта на Донбассе путём соблюдения Минских соглашений №2; прекращение повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения Украины и промышленных предприятий; категорический запрет на продажу земли иностранным юридическим и физическим лицам; запрет на отчуждение украинской земли через систему договоров залога. Банки не имеют право брать землю в качестве залога за выдаваемые ими кредиты или ссуды для физических лиц Украины - собственников орной земли. Участники: Анатолий Пешко, общественный деятель, политик, ученый, предприниматель, академик и Первый вице-президент Академии экономических наук Украины, доктор экономических наук, кандидат медицинских наук; Николай Белопольский, заведующий кафедрой учета и аудита, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, академик и Первый вице-президент Академии экономических наук Украины; Нина Матвиенко, украинская певица, народная артистка Украины, общественный деятель; Раиса Недашковская, украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины, общественный деятель; Инна Иваночко, общественный лидер; Инна Кухарчук, председатель общественного союза "Объединённая ассоциация фермеров Украины"; Владимир Быстряков, украинский пианист, композитор, шоумен, народный артист Украины, общественный деятель; Сергей Шабовта, политический эксперт, общественный деятель, специалист по вопросам социальной и государственной безопасности. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.