Компании Ярославского СК "ИНГО" и "Экополис ХТЗ" создают для харьковчан современный медицинский центр

Бизнес-парк нового поколения "Экополис ХТЗ" группы DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского станет частью стратегии развития Харькова на ближайшее десятилетие, а также центром развития отраслевых научных исследований и современной медицины для горожан.

Об этом сегодня, 8 июля, рассказали представители компаний из группы DCH во время обсуждения стратегии развития Харькова на 2020-2030 годы.

Стратегия развития города включает и важнейшую составляющую социальной инфраструктуры - современных медицинских сервисов. В мероприятии приняли участие представители городских и областных властей в сфере медицинского обеспечения, депутаты Харьковского городского совета, медики и представители Национальной службы здоровья в Украине. В ходе встречи обсуждалась стратегия развития городской медицины в контексте развития самого Харькова и региона, создание современного медицинского сервиса, ориентированного на удовлетворение потребностей горожан.

"Этот проект группы DCH известного бизнесмена Александра Ярославского будет очень серьезно воздействовать на развитие медицины и инноваций в сфере охраны здоровья в Харькове", - заявила во время обсуждения Татьяна Гавриш, координатор Харьковской экспертной группы поддержки медицинской реформы, почетный консул Федеративной Республики Германия в Харькове, представляя проект группы DCH.

Принявший участие в мероприятии представитель страховой компании "ИНГО" Юрий Пономаренко, анонсировал инвестиции Александра Ярославского на сумму около 5 млн долларов на создание современного медицинского центра в бизнес-парке.

"Группа DCH уделяет большое внимание развитию инвестиционного направления в сфере медицины. Медицинский хаб "Экополис ХТЗ" предполагает создание современной высокотехнологичной клиники на территории бизнес-парка. Медицинский кластер в "Экополис ХТЗ" удовлетворит запрос на многопрофильную высокотехнологическую современную клинику для населения, для сотрудников прилегающих крупных индустриальных предприятий. Создание современного медицинского кластера решает важную социальную задачу для Харькова - вопрос обеспечения доступа горожан к современным медицинским сервисам", - рассказал Юрий Пономаренко.

Оператором проекта от Группы DCH выступит Страховая компания "ИНГО" и Медицинский центр "ИНГО", которые имеют экспертизу и опыт создания высокотехнологичных медицинских учреждений.

Юрий Пономаренко напомнил, что СК "ИНГО", входящая в тройку лидеров по добровольному медицинскому страхованию в Украине, а также в десятку лидеров в сфере страхования жизни, - единственная украинская страховая компания, которая располагает собственной ультрасовременной клиникой в Киеве, которая была построена компанией "с нуля".

"Наш опыт позволяет организовать работу клиники и обслуживание пациентов с применением современных технологий и решений. В 2014 году мы построили большую ультрасовременную клинику в Киеве с передовым оборудованием и лучшими специалистами площадью более 2 600 кв. м. С того же времени СК "ИНГО" рассматривала возможность строительства аналогичной клиники в Харькове и Днепре. В рамках проекта группы DCH Александра Ярославского по созданию медицинского кластера в "Экополис ХТЗ" мы можем начать реализацию этого проекта: он очень нужен Харькову, клиника также станет важной составляющей качественного сервиса для клиентов СК "ИНГО".

К 2023 году Харьков получит на территории "Экополис ХТЗ" современное здание клиники с широким набором базовых медицинских услуг, там будет установлено новейшее диагностическое оборудование и открыт стационар.

Вадим Ханенко, куратор вирусологического центра "Экополис ХТЗ", заявил на мероприятии, что благодаря инвестициям DCH Ярославского Украине и Харькову больше не придется искать тест-системы по всему миру в экстренных ситуациях.

"Анонсированный Александром Ярославским проект по созданию самого современного вирусологического центра уже в стадии реализации: готовятся помещения и закуплено оборудование, подбирается персонал, ведется работа непосредственно с учеными и исследователями в сфере вирусологии, ведем переговоры с Академией наук, Министерством здравоохранения, а также с ведущими университетскими исследовательскими платформами Харькова и Украины. В ближайшее время вы увидите современные тест-системы уже харьковского производства".

Бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ" - долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского. Бизнес-парк "Экополис ХТЗ" разместится на незадействованных производственных площадях известного в мире с советских времен Харьковского тракторного завода (ХТЗ), который станет якорным резидентом индустриального кластера.

Редевелопмент территории площадью около 150 га предполагает возведение более 500 тыс. кв. м офисных, складских, производственных и других помещений. Плановый объем инвестиций в развитие деловой, технологической, производственной и исследовательской экосистемы "Экополис ХТЗ" составляет около 1 млрд долларов до 2033 года. Реализация данного проекта позволит создать не менее 10 тыс. современных рабочих мест. В составе бизнес-парка будут работать индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-кластеры), логистический комплекс с распределительным центром e-commerce, агротехнологический и торговый кластеры, медицинский и образовательный центры. "Экополис ХТЗ" - один из ключевых проектов в стратегии развития города Харьков на 2020-2030 года.