Законопроект №3131 о детенизации производства сельхозпродукции направлен в первую очередь на восстановление справедливости и установление равных обязательств всех субъектов перед государством. Об этом заявил глава Всеукраинского конгресса фермеров, глава Агро-Продовольственной Рады Иван Слободяник.

"Ни о каком повышении налогов речи не идет. По сути, этот закон – всеобщий уравнитель. Потому что в одном селе кто-то платит налоги, а кто-то не платит. Привилегированные "теневики" уничтожают фермерство как таковое, лишают добросовестных производителей возможности конкурировать. Именно их голос мы сегодня должны услышать", – заявил Иван Слободяник.

С этой целью Всеукраинская аграрная рада провела круглый стол "Актуальные агро-налоговые и земельные вопросы", во время которого законопроект №3131 обговорили с представителями реального сектора, малыми и средними фермерами. Аналогичные обсуждения проводил также Украинский клуб аграрного бизнеса и другие аграрные ассоциации. "Аграрии настаивали на двух позициях: поэтапное введение минимального налогового обязательства, а также льготные условия именно для мелких производителей – чем меньше хозяйство, тем меньше базовая ставка. Эти позиции поддержали все", – сообщил Иван Слободяник.

Он добавил, что профильный комитет Верховной Рады доработает законопроект ко второму чтению и должен будет учесть точку зрения фермеров: "Мы будем настаивать на уменьшении ставки поставленного налогового обязательства до 4,5%. Преференциях и уменьшении налоговой нагрузки для малых агропроизводителей и фермеров. Есть также ряд технических неточностей, которые требуют исправления".

Иван Слободяник сообщил, что действие закона коснется исключительно тех фермеров, кто уклоняется от уплаты налогов. Для добросовестных производителей объем налоговых обязательств останется прежним. Закон также не коснется пайщиков и собственников земли – налоги за них платят агропредприятия, арендующие паи. Кроме того, принятие закона не повлияет на получение субсидий. Согласно законопроекту, доходы, полученные от реализации сельхозпродукции, не учитываются в среднемесячный доход семьи при назначении субсидий на оплату тарифов ЖКХ, а также покупку топлива и газа.

Напомним, нынешняя редакция законопроекта №3131 предлагает ввести поставленное налоговое обязательство 1400 на 1 га или 5% от нормативной оценки земли. Это не новый налог, а расчетная сумма, с которой будут сравниваться уже уплаченные налоги.