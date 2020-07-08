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08 июля 2020, среда, 16:55 46
Судебная власть 2020-07-08T16:55:18+03:00
Українські Новини
Печерский суд имел право принимать решение о закрытии дела по VAB банку Бахматюка, - нардепы

Печерский суд имел право принимать решение о закрытии дела по VAB банку Бахматюка, - нардепы

Ольга Фандорина
Олег Бахматюк, Печерский суд, VAB Банк

Печерский суд имел право принимать решение о незаконности действий первого заместителя генпрокурора Касько. Нардепы опровергли заявления НАБУ и САП о том, что такое дело будто бы вправе рассматривать только антикоррупционный суд.

Сегодня на заседании Комитета по вопросам антикоррупционной политики ВР рассматривался вопрос закрытия дела против VAB банка - решение о возобновлении уже расследованного и закрытого дела бывшим заместителем генпрокурора Виталием Касько Печерский районный суд Киева признал незаконным, Офис Генерального прокурора по решению суда закрыл дело. Однако НАБУ и САП отказываются выполнять решение суда.

Сергей Ионушас, юрист, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности, во время заседания антикоррупционного комитета прокомментировал позицию НАБУ и САП о том, что Печерской районный суд будто не имел права рассматриваться законность решения Касько о возобновлении дела VAB банка – потому что якобы  такие дела должен рассматривать только ВАКС. «Я полностью поддерживаю идею, и голосовал за это, что все дела, подследственные НАБУ, где процессуальное руководство осуществляет САП, должны оспариваться в Высшем антикоррупционном суде. Если мы говорим об обжаловании действий Генерального прокурора, то они на сегодня оспариваются в другом порядке. В данном случае есть постановление первого заместителя генерального прокурора, и исходя из этого, суд принял его к производству».

Однако представители НАБУ заявили о наличии юридической коллизии в этом вопросе. Нардеп Ионушас отметил, что любые коллизии в уголовном законодательстве трактуются в пользу стороны защиты. «Если в комитете мы говорим, что есть определенная коллизия, она должна, исходя из презумпции невиновности, трактоваться именно таким образом», - комментирует депутат. Напомним, Сергей Ионушас ранее работал как опытный юрист с "95 кварталом" и по данным СМИ рассматривался Офисом Президента на должность Генерального прокурора.

"Генеральная прокуратура сделала определенные действия. Не имеет к этому никакого отношения антикоррупционный суд», - поддержала коллегу нардеп Анжелика Лабунская, юрист с 40-летним стажем. «Кто вам дает право вообще определять, законно ли постановление, решение суда или нет? Если оно вам нравится - вы считаете его законным. Если оно вам не нравится - вы позволяете себе ... А эти вещи принимаются именем Украины", - обратилась депутат к представителям НАБУ и САП.

Напомним, что 5 июня Печерский районный суд г. Киева принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка. НАБУ и САП отказались выполнять решение суда, которое является окончательным и не подлежащим обжалованию, и подали апелляцию в ВАКС.

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