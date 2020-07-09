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09 июля 2020, четверг, 06:19 14
Шоу-бизнес 2020-07-09T06:45:03+03:00
Українські Новини
11 июля в черкасской Каменке проведут джазовый фестиваль к 180-летию Чайковского

11 июля в черкасской Каменке проведут джазовый фестиваль к 180-летию Чайковского

Павел Твердохлиб
Каменка, 100-летие, Kamianka Music Fest, Петр Чайковский

11 июля в городе Каменка Черкасской области состоится фестиваль классической и джазовой музыки Kamianka Music Fest. Фестиваль проводится ежегодно под открытым небом в парке Каменского государственного историко-культурного заповедника. Фестиваль проводится под кураторством общественной организации "Центр культурных инициатив "Ответственное будущее" и при поддержке Каменского городского совета.

Каменка и окружающие села Черкасской области связаные с длительным пребыванием в них всемирно известных композиторов Петра Чайковского и Кароля Шимановского.

В течение 28 лет, с 1865 по 1893 годы, сюда приезжал знаменитый композитор Петр Чайковский на лето к сестре. Именно здесь, по его словам, он жил, работал, отдыхал и написал более 30 произведений, среди которых: оперы "Мазепа", "Орлеанская дева", "Евгений Онегин" и балет "Лебединое озеро".

А основатель польской композиторской школы ХХ века Кароль Шимановский родился в этих краях. Здесь прошли его беззаботное детство и молодость.


В этом году фестиваль приобретает новое масштаба, поскольку приурочен к 180-летию со дня рождения Петра Чайковского, который происходит от казацкого рода Чаек.

Пространством для проведения музыкального фестиваля традиционно становится парк Каменского государственного историко-культурного заповедника с парковой сценой и известной музыкальной школой.

Хедлайнером классической части фестиваля станет оркестр "Виртуозы Киева" - лучшие украинские музыканты, победители международных конкурсов под руководством известного в мире виолончелиста-дирижера Дмитрия Яблонского. Только в течение года "Виртуозы Киева" приняли участие в более 100 концертах в Украине, Израиле, Азербайджане, Испании, Швейцарии.

Джазовую часть фестиваля Cosmic Jazz Night откроет трио пианистки Натальи Лебедевой в тандеме с лучшей певицей Украины, по версии журнала Elle Ukraine2017, Лаурой Марти. Трио - это еще контрабас Ярослава Товарянського и барабаны Ярослава Бориса.

Для тех, кто заинтересован побывать на фестивале под открытым небом в Каменке, из Киева от двух станций метро организуют автобус с экскурсоводом для 2-дневного пребывания в Черкасской области, где, кроме музея Петра Чайковского, привлекает историей и природной красотой Холодный Яр с тысячелетним дубом Максима Зализняка.

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