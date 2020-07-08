Нардеп Шахов уверен, что лес на Луганщине подожгли специально

Народный депутат Сергей Шахов будет лично контролировать ход расследования пожара на территории Новоайдарского района Луганской области. Однако независимое расследование возможно только при участии правоохранителей из Киева - нельзя доверять расследование тем, кто, вероятно, причастен к поджогу.

Об этом депутат заявил на странице в Facebook.

"Если в Украине горит лес - значит выгодно скрыть его вырубку, уверен что и пожар на Луганщине не без преступного умысла. Слишком поразительное совпадение. Лес загорелся именно тогда, когда туда выехала ВСК на проверку ... Лично я, в такие совпадения не верю!", - отметил Сергей Шахов.

Депутат неоднократно выступал в парламенте, что на Донбассе процветает незаконная вырубка лесов. По мнению Шахова, к умышленному поджогу могут быть причастны руководители Луганского областного управления Нацполиции, которые годами "крышуют" контрабанду луганского леса.

"Главное - найти и наказать виновных в этой беде. Независимое расследование возможно только, если им займутся правоохранители из Киева - нельзя доверять расследование тем, кто, вероятно, причастен к поджогу. Пятеро погибших, десятки раненых, более 100 сгоревших домов, пожарные из разных уголков Украины. А кто ответит?", - добавил нардеп.

Шахов добавил, что в зоне пожара круглосуточно работает его команда, предоставляя всю необходимую помощь пострадавшим.

Благотворительные взносы на помощь пострадавшим можно сделать по следующим реквизитам:

Благотворительный Фонд Сергея Шахова

ЕГРПОУ / ДРФО 34986809,

р / с UA033047950000026001053724568