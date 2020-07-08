Работникам ОГХК не хватило зарплаты по причине кассовых разрывов, – СМИ

Государственному акционерному обществу "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) не хватило денег для своевременной выплаты заработной платы сотрудникам.

Об этом сообщил временно исполняющего обязанности председателя правления ОГХК Питер Дэвис на своей странице в социальной сети Facebook.

По информации предыдущего менеджмента ОГХК, размещенной на веб-сайте компании, дефицит в размере 20 млн гривен оставил без заработной платы работников Вольногорского горно-металлургического комплекса (филиал ОГХК). Офису и сотрудникам Иршанского ГОКа зарплату за июнь выплатили.

По мнению прежнего руководства компании, размещенного на сайте ОГХК, дефицит финансов возник в связи с нецелесообразным использованием средств, оставленных на счетах компании еще в феврале этого года, когда Фонд государственного имущества Украины сменил менеджмент. На момент прихода нового руководства, на счетах ОГХК было около 293 млн гривен и 20 млн долларов.

Нынешний руководитель ОГХК Питер Дэвис значительно увеличил затраты на содержание офиса. Он более чем вдвое увеличил штат сотрудников – до 76 человек с 32. Ежемесячный фонд оплаты труда офисным работникам компании с февраля по июнь вырос с 1,2 млн гривен до 5 млн гривен.

Старые контракты, заключенные прежним менеджментом, по которым деньги заходили на счета ОГХК, были расторгнуты 16 мая по приказу Питера Девиса. Новые контракты, очевидно, не успели принести доход, чтобы выровнять финансовую ситуацию в компании. Их заключение новое руководство ОГХК начало лишь в июне этого года.

Напомним, приватизация Объединенной горно-химической компании (ОГХК) планировалась летом этого года, но была отложена Фондом госимущества Украины в связи с мировым кризисом и эпидемией коронавируса. 2018 год компания закончила с прибылью 118 млн гривен. Чистый финансовый результат ОГХК за 2019 год пока не обнародован.