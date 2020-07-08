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  • Киевсовет отказался передавать Минздраву Центр микрохирургии глаза и Центр репродуктивной медицины, - СМИ
08 июля 2020, среда, 10:01 456
Политика 2020-07-08T11:30:02+03:00
Українські Новини
Киевсовет отказался передавать Минздраву Центр микрохирургии глаза и Центр репродуктивной медицины, - СМИ

Киевсовет отказался передавать Минздраву Центр микрохирургии глаза и Центр репродуктивной медицины, - СМИ

Анна Рудык

Депутаты Киевского городского совета не поддержали решение о передаче в подчинение Министерству здравоохранения Украины двух специализированных медицинских учреждений - Киевской городской клинической офтальмологической больницы "Центр микрохирургии глаза" и Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины.

За проект решения о передаче целостного имущественного комплекса двух центров из коммунальной собственности Киева в подчинение Минздраву проголосовали 47 и 46 депутатов соответственно, сообщает КиевVласть. 

Конфликт вокруг двух центров возник из-за того, что их руководство не заключило контракт с НСЗУ до 1 апреля, что привело к потере финансирования. Несмотря на то, что Кабмин Постановлением №65 разрешил продлить срок заключения контрактов с НСЗУ до конца года и обеспечил финансирование медучреждений на прежнем уровне, руководство центров юридический статус не переоформляло и добивалось передачи своих учреждений Министерству здравоохранения.

По словам директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, руководители Центра микрохирургии глаза и Центра репродуктивной и перинатальной медицины "продолжают игнорировать юридическую реальность, в которой живет вся украинская медицина".

На заседании Киевсовета 7 июля за передачу центров активно агитировала депутат Татьяна Мелихова (фракция "Батькивщина"), однако депутаты других фракций высказывали опасение, что киевляне потеряют доступ к двум уникальным клиникам. Лариса Дегтярева (фракция "Солидарность") указывала на то, что такое решение будет нечестным по отношению к киевлянам.

Ранее о ситуации с "Центром микрохирургии глаза" и Центром репродуктивной и перинатальной медицины сообщал руководитель Центра развития местного самоуправления и местных инициатив "Третий сектор" Андрей Золотарев. Он предупреждал о том, что руководители двух центров договорились с министром здравоохранения Максимом Степановым и некоторыми депутатами Киевсовета о механизме обхода медреформы. По его словам, передача клиник Министерству здравоохранения будет означать, что они "станут частными вотчинами своих главврачей, которые получат финансирование из госбюджета и возможность практически бесконтрольно вести бизнес".

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