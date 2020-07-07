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  • В администрацию "Житло капитал", связанную с Микитасем, будет введена временная администрация, - Крюкова
07 июля 2020, вторник, 23:01 413
Бизнес 2020-07-07T23:13:55+03:00
Українські Новини
В администрацию "Житло капитал", связанную с Микитасем, будет введена временная администрация, - Крюкова

В администрацию "Житло капитал", связанную с Микитасем, будет введена временная администрация, - Крюкова

Надежда Комендантова
Страна, Укрбуд, Светлана Крюкова
Светлана Крюкова. Фото: Facebook/Светлана Крюкова
Светлана Крюкова. Фото: Facebook/Светлана Крюкова

По делу Микитася к ответственности скоро могут привлечь Дмитрия Кравченко и Егора Смилия. В ближайшее время в администрацию финансовой компании "Житло капитал", прилипшей к проблемному проекту "Укрбуд", будет направлена проверка Национального банка Украины. А вскоре введена временная администрация. Об этом сообщила в ФБ заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова.

"Надеюсь, при активном участии ГБР, СБУ, МВД и НАБУ общество получит ответы на вопросы: как, и с помощью каких подельников погоревший горе-застройщик Микитась выводил миллиарды средств вкладчиков из проекта скандальной стройки? Кто подельники? И как им это удалось?", - написала Светлана Крюкова.

По ее информации, в период с 2014 по 2019 гг. с помощью схем, в которых были задействованы кампания-транзитер и физлица было выведено около 7 млрд грн.

"Короткий ликбез для блондинок и Зеленского. Все имущественные права на квартиры перед продажей обычным людям Фонд строительства выкупал через компанию-транзитера "Спецбуд-плюс". Оформление происходило через получение кредита у финансовой компании "Касса народной помощи". Дальше формировалась задолженность по кредиту. Цена, по которой оформлялись имущественные права, была на 10-15 процентов выше бухгалтерской себестоимости. В дальнейшем компания-транзитер расторгала договор с Фондом. И фонд возвращал деньги при продаже квартир реальному покупателю имущественных прав по реальной цене. За услуги схемщиков и обнальщиков компания брала комиссию в 4,5% - 6,6% схем", - отметила журналистка.

Она сообщает, что разница между реальной ценой и стартовой уходила на оплату процентов по кредиту финкомпании, то есть вся прибыль оседала у них, а дальше деньги выводили через физических лиц.

"Упрощаю смысл - у Микитася скоро появятся сокамерники. Запишите имена: Дмитрий Кравченко и Егор Смилый. Можете приступать", - пишет Светлана Крюкова.

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