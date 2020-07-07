Ассоциации заявили о масштабных манипуляциях вокруг закона о детенизации агропроизводства №3131

Всеукраинская аграрная рада и Всеукраинский конгресс фермеров призвали прекратить манипуляции вокруг детенизации агропроизводства и законопроектов, задача которых – уравновесить налоговую нагрузку для всех землепользователей.

Об этом говорится в совместном заявлении организаций.

На сегодняшний день порядка 40% земель сельхозназначения находится в теневой обработке. Участки передаются в аренду за наличные средства, доходы с паев нигде не учитываются. Зарплаты нанятым работникам выплачиваются наличными без уплаты налогов. В итоге бюджеты всех уровней теряют 60-90 млрд грн ежегодно.

Для детенизации отрасли в Раде были зарегистрированы законопроекты №3131, №3131-1 и №3131-2. "Каждый из них нацелен на обеспечение уплаты всеми минимальной суммы налогов, которая уже выплачивается добросовестными налогоплательщиками с одного гектара с/х земель", – говорится в заявлении. По мнению авторов, законопроекты являются одними из "наиболее ожидаемых в аграрной среде".

Однако несмотря на это в СМИ началась кампания по дезинформации и запугиванию фермеров: "Якобы налоговая нагрузка в 1400 грн с гектара приведет к банкротству фермерских хозяйств. При этом замалчивается, что легально работающие малые фермеры уже платят больше – от 2000 грн с одного гектара в год".

Украинцы, которые получают минимальную зарплату, платят НДФЛ и военный сбор, а теневые фермеры, многие из которых получают миллионные прибыли, уклоняются от уплаты налогов. При том, что средний доход с гектара земли составляет от 6 до 9 тыс. грн в год.

"Отказ от реформы детенизации отрасли или ее затягивание покажет аграриям, что те, кто решил работать легально и платить налоги, сделали ошибку. Потому что государство будет поддерживать и защищать не их, а тех, кто работает в тени, платит взятки и содержит политиков-популистов в СМИ, которые манипулируют общественным мнением и прикрывают их преступления", – говорится в заявлении.

С поддержкой инициативы детенизации украинского АПК неоднократно выступили сельхозпроизводители, которые легально работают на земле.

"У нас хозяйство на 2000 га. Работаем полностью в "белую". Налог на доходы физических лиц, налог на аренду, единый налог – платим все. Уже сейчас совокупно с гектара набегает больше 1700 грн выплат. И платить должны все. Все аграрии, независимо от объемов обрабатываемой земли, должны находиться в равных условиях. Как минимум, это справедливо", – говорит Матвей Палыхата, директор ООО "Золотники Агро".

Принятие законопроекта №3131 и введение минимальной налоговой выплаты с каждого гектара земли позволит создать условия для ликвидации теневых отношений в использовании земель с/х назначения, а также обеспечить равнонапряженное налогообложение доходов, получаемых от такой земли всеми ее собственниками и пользователями.

"Все говорят – село умирает. Виноватых постоянно ищут. А сами не хотят ни зарплат нормальных людям платить, ни налоги в местный бюджет. А как селу тогда выживать, если сами сельхозпроизводители не хотят платить налоги? Нужно заставлять нелегальщиков выходить из "тени". Добровольно на этот шаг они не пойдут", – комментирует Станислав Устимец, директор ООО "Агро группа".

В связи с этим ВАР и Всеукраинский конгресс фермеров призвали Верховную Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты №3131 и "выровнять" налоговую нагрузку между легальными фермерами и "теневиками".