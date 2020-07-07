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  • В "Слуге народа" объяснили символизм булавы Зеленского из одноименного фильма
07 июля 2020, вторник, 17:20 1040
Политика 2020-07-07T18:30:02+03:00
Українські Новини
В "Слуге народа" объяснили символизм булавы Зеленского из одноименного фильма

В "Слуге народа" объяснили символизм булавы Зеленского из одноименного фильма

Надежда Комендантова
Булава, Слуга народа, Владимир Зеленский, Владлен Неклюдов

Руководитель Донецкой региональной ячейки "Слуги народа" Владлен Неклюдов во время открытия 6 июля 2020 г. общественной региональной приемной Донецкой областной организации партии продемонстрировал символическую булаву Президента Украины. Ту самую, с которой Владимир Зеленский снимался в фильме "Слуга народа". Реквизит из кинофильма, с которого началась партия, разыскали руководители Донецкой областной парторганизации.

"Это символ нашего Президента, нашей партии и ее успеха!" — отметил В. Неклюдов.

По замыслу депутатов, булава будет передаваться от одной областной организации "Слуги народа" к другой. Начнется эта традиция с Донбасса. Эстафету уже подхватила Волынь. В. Неклюдов передал булаву своему коллеге Валерию Стернийчуку, руководителю Луцкой областной организации партии.

"Булава станет "мостом дружбы" между регионами Украины! Очень важно то, что мы объединяемся, – сказал Стернийчук. – Не только Волынь и Донбасс, но и другие регионы. Мы объединяемся, чтобы решать важнейшие проблемы. И мы справимся с этим – вместе".

Общественная региональная приемная партии "Слуга народа" расположена в Славянске по ул. Пушкина, 10. Приемные дни: понедельник – пятница (с 10.00 до 17.00).

Партийные активисты заявляют, что их цель пригласить к диалогу небезразличных жителей Донбасса. В приемной обещают не просто услышать мнение народа, но и прислушаться к нему!

 

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