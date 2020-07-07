Депутаты 5 фракций и групп требуют от Президента, Премьера и НОТУ не закрывать "Доброго ранку, Країно!" на UA:

Депутаты 5 фракций и групп разделяют позицию журналистов и требуют не допустить закрытия программы "Доброго ранку, Країно!" и введения таким образом цензуры на UA:Перший. Об этом говорится в обращении к Президенту, Премьер-министру и членам наблюдательного совета ПАО "НОТУ" представителей депутатских фракций "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина", также депгрупп "За будущее" и "Доверие".

В своем обращении депутаты отметили, что разделяют позицию журналистов и считают попытки закрыть программу на UA:Перший проявлением цензуры и наступлением на свободу слова со стороны руководства ОАО "НОТУ".

"Руководствуясь ст. 16 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", требуем не допустить закрытия программы "Доброго ранку, Країно!" и введения таким образом цензуры на UA:Перший", – говорится в обращении.

Народные депутаты сообщили, что к ним обратились журналисты "ЭРА-МЕДИА", которые сообщили о намерении ОАО "НОТУ" с 11 июля прекратить вещание программы "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший.

"Журналисты считают, что причиной этого является обнародование в эфире программы нежелательных фактов о внешнем управлении страной, международной коррупции и измене пятого Президента Украины. Как сообщили им представители ПАО "НОТУ", публикация разговоров Порошенко и Байдена стала последней каплей терпения наблюдательного совета ПАО "НОТУ". Вместо того, чтобы бороться с коррупционерами, решили закрыть медиа, которые об этих коррупционерах рассказывают", – отмечают нардепы.

Депутаты 5 фракций и групп требуют не закрывать программу "Доброго ранку, Країно!". Страница №1

Депутаты 5 фракций и групп требуют не закрывать программу "Доброго ранку, Країно!". Страница №2

1 июля журналисты "ЭРА-МЕДИА" обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобой на наступление на свободу слова и попытки закрытия Национальной общественной телерадиокомпанией Украины утреннего шоу "Доброго ранку, Країно!" на телеканале "UA:Перший". В обращении отмечается, что коллектив "ЭРА-МЕДИА" вынужден заявить о новой волне наступления на свободу слова в Украине, тотальной цензуры в СМИ и попытках закрыть "наиболее рейтинговое телевизионное шоу общественного вещателя". В обращении отмечается, что чиновники ПАО НОТУ сообщили коллективу "ЭРА-МЕДИА" о прекращении с 11 июля действия договора, согласно которому утреннее шоу "Доброго ранку, Країно!" транслируется на "UA:Перший".

"В скандальной беседе Порошенко и Байдена Петр Алексеевич сказал своему заокеанскому коллеге: "Я вызову всех руководителей телеканалов и скажу, как нужно показывать и рассказывать". Ситуация с попыткой закрытия программы "ЭРА-МЕДИА" – хороший тест для Президента Зеленского: пойдет ли он по стопам своего предшественника, или же встанет на защиту свободы слова в Украине. Закрывать нужно коррупционеров, а не медиа", – отмечают журналисты.