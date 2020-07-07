Фирма из орбиты друга Кличко по "Удару" отбирает у Киева очередной сквер

При мэре Кличко продолжилась и усугубилась тенденция потери Киевом зеленых зон. Не успели отшуметь скандалы вокруг Чкаловского сквера в центре столицы и уничтожении сквера на Лукьяновке, как снова новости. Уже в начале августа город может потерять сквер у станции метрополитена "Осокорки".

Об этом сообщило интернет-издание "КиевВласть".

Судебные битвы за этот земельный участок длятся с 2015 года. С одной стороны, Киевский городской совет сам создал сквер на проблемном участке и всячески публично "топит" за зеленую зону. Но, с другой, – все иначе: активисты подозревают, что подчиненные Кличко нарочно сливают в судах дело и подыгрывают стороне застройщика. Примечательно, что возводить торгово-развлекательный центр (ТРЦ) на месте сквера хочет компания, которую уже много лет связывают с бывшими депутатами и однопартийцами столичного градоначальника от партии "Удара".

24 июня 2020 года Шестой апелляционный административный суд открыл апелляционное производство по жалобе Киевсовета на решение Окружного административного суда Киева от 28 февраля 2020 года (дело №640/20449/19). Коллегиальный орган Киева оспаривает отмену судом решения Киевсовета №621/1485 "О предоставлении статуса сквера земельному участку возле станции метро "Осокорки".

Напомним, в конце 2014 года вокруг данного участка разразилась настоящая война. Застройщик – ООО "Скай-Буд ЛТД" – хотел возвести у станции метро "Осокорки" ТРЦ. Община выступила против. В итоге, депутаты Киевсовета отобрали у застройщика спорную землю и наделили ее статусом сквера. В свою очередь, застройщик, уверяющий, что землю у него забрали с нарушением закона 5 лет судится. Ближайшее судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы столичного горсовета назначено на 3 августа 2020 года.

По данным аналитической системы Youcontrol, киевское ООО "Скай-Буд ЛТД" было зарегистрировано в августе 2007 года. Конечными бенефициарами компании указаны жители столицы Алексей Невзоров, Юлия Лещенко, Валерий Кравченко, а также херсонец Игорь Варфоломеев. Руководителем фирмы значится Валерий Кравченко. Размер уставного капитала ООО "Скай-Буд ЛТД" составляет 5 млн гривен.

По данным проекта "Наші гроші", Алексей Невзоров в 2012-2017 годах работал прокурором: сначала в Бориспольской межрайонной прокуратуре, а после 2014 года – в прокуратуре Киевской области. После увольнения стал юридическим советником по вопросам операций с недвижимостью ООО "Юридическая фирма "Еврис", владельцем которого является Андрей Довбенко – юрист, которого во времена Петра Порошенко называли "смотрящим за Минюстом". На парламентских выборах в 2019 году Невзоров баллотировался по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". В свою очередь, как сообщают "Наші гроші", Валерий Кравченко также является учредителем ООО "Украинский инвестиционный альянс" наряду с Сергеем Котвицким.

Последний был депутатом Киевсовета 7-го созыва от БПП. На местных выборах в 2015 году он безуспешно баллотировался в Житомирский облсовет от партии "Укроп". Он же с марта по май 2016 года был одним из учредителей ООО "Скай-Буд ЛТД".

Отметим, СМИ указывали на связь Сергея Котвицкого с Валерием Ищенко – депутатом Киевсовета 6-го созыва от партии Кличко "Удар", народным депутатом Украины 7-го ("Удар") и 8-го ("Солидарность") созывов. По данным журналистов Котвицкий и Ищенко в разное время были учредителями одной и той же компании – ООО "АТВ".

Еще в 2016 году "КиевВласть" предполагала, что решение об аннулировании договора аренды было принято таким образом, чтобы ООО "Скай-Буд ЛТД" могло без труда его обжаловать. Так, в ходе судебных разбирательств по вышеупомянутому хозяйственному делу №910/4198/16 стало известно, что перед принятием такого решения горсоветом чиновники КГГА не предприняли никаких действий – не было ни претензий к застройщику, ни актов проверки, ни переписки с ООО "Скай-Буд ЛТД". Также суд обращал внимание на то, что, если решение о расторжении аренды принято в связи с нарушениями застройщиком условий договора, то почему ему было поручено предложить альтернативный участок.

Издание прогнозировало, что Киевсовет и КГГА пошли по уже проверенному пути – успокоить протесты жителей, отрапортовать о решении проблемы в пользу народа, заодно подняв рейтинг мэра столицы, а в дальнейшем год провести несколько заведомо неудачных судов. Так и случилось.

Примечательно, что даже во время указанных судебных тяжб на скандальном участке продолжали происходить непонятные вещи. Так, в июле 2015 года общественники заявляли, что кто-то полил нефтепродуктами деревья в новообустроенном сквере. И в дальнейшем наличие в почве таких веществ подтвердили в экоинспекции. А в январе 2016 года неизвестные спилили 16 кленов, которые были высажены в этом сквере местными активистами.