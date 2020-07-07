Представителей "Укрлендфарминга" не пускают на заседание антикоррупционного комитета Рады

Представителей компании "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка и юристов не пускают на заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам противодействия коррупции, где будет рассматриваться вопрос закрытия по решению суда уголовного дела против акционера, несмотря на официально поданную заявку об участии.

Вчера, 6 июля, было опубликовано обращение группы компаний "Укрлендфарминг" к председателю Рады Дмитрию Разумкову, в котором отмечается, что соответствующий парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики 8 июля проведет заседание, где рассмотрит вопрос закрытия дела, связанного с "VAB Банком", по решению Печерского районного суда г. Киева, которое является окончательным и не подлежит обжалованию. На рассмотрение этого вопроса комитетом не была приглашена сторона акционера "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, а также сторона другого фигуранта дела, Александра Писарука, бывшего заместителя главы Национального банка Украины (НБУ), для представления своей позиции, хотя были приглашены представители Специализированной антикоррукционной прокуратуры (САП) и Офиса генерального прокурора.

Еще вчера антикоррупционному комитету официально, согласно существующей процедуре, сообщили и по электронной почте, и по телефону о перечне лиц, представителя компании и юристов, которые должны присутствовать на заседании комитета для объективного и всестороннего освещения обстоятельств процесса. Сегодня, 7 июля, стало известно, что секретариат комитета вообще отказался рассматривать это сообщение и не допускает представителей компании на заседание. Из телефонного разговора с представителем секретариата стало известно, что решение о допуске на заседание комитета единолично принимает председатель комитета, народный депутат Анастасия Радина. Напомним, Анастасия Радина и первый заместитель председателя комитета Ярослав Юрчишин неоднократно делали публичные заявления о виновности Олега Бахматюка несмотря на решения судов и общеизвестные факты, которые это отрицали.

"Создается впечатление, что руководство комитета решило назначить нас виноватыми априори, и сделать это несмотря на решения судов, несмотря на имеющиеся доказательства нашей правоты, без предоставления нам возможности публично и открыто себя защитить. Это напоминает традиции "справедливого суда" тоталитарного сталинского режима с его "расстрельными тройками" и отсутствием возможности правовой защиты для жертв судилища ", - заявили в "Укрлендфарминг".

В компании считают, что "некоторые депутаты боятся людей, которые имеют смелость опровергать их голословные заявления".

Напомним, Офис генпрокурора 25 июня выполнил решение Печерского райсуда Киева об отмене как незаконного постановления первого заместителя генпрокурора о восстановлении уголовного производства, связанного с предоставлением стабилизационного кредита Нацбанка "VAB Банку" Бахматюка. Решение суда является окончательным и не подлежащим обжалованию. Использование кредита по назначению, на выплаты вкладчикам, было подтверждено официальными экспертизами и выводами Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и заявлением НБУ.