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07 июля 2020, вторник, 15:21 520
Политика 2020-07-07T16:00:02+03:00
Українські Новини
Кива обвиняет главу Налоговой Любченко в бегстве с места ДТП

Кива обвиняет главу Налоговой Любченко в бегстве с места ДТП

Ольга Фандорина
ДТП, Илья Кива, Алексей Любченко, Место ДТП

В пятницу, 3 июля, автомобиль главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко Toyota Land Cruiser с номером государственной регистрации АА 5129 ТІ стал участником ДТП. Не дождавшись приезда патрульной полиции, главный налоговик страны скрылся с места ДТП, предварительно отдав приказ своему водителю изменить номера на авто, на котором попал в аварию.

Об этом сообщил народный депутат Илья Кива на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие материалы.

"Главный фискал Украины, посчитав, вероятно, что он "выше этого" - выше закона и порядка, скрылся с места ДТП. Согласно материалам с места происшествия (а именно – видео и фото, сделанные очевидцами) он пересаживается в Mercedes, с номером АА 8943 МО и уезжает, не считая нужным дождаться приезда патрульной полиции для надлежащего оформления ДТП, и более того, согласно информации, - отдает приказ своему водителю изменить номера на авто, на котором попал в аварию", - написал И. Кива.

Стоит отметить, что, согласно видео, номера государственной регистрации были изменены с АА 5129 ТІ на АА 7207 АА.

При этом, подчеркнул И. Кива, ни Mercedes, ни Toyota, на которых передвигался Алексей Любченко, в его декларации, опубликованной на сайте НАПК, не числятся.

"Считаю, что данная информация должна быть принята во внимание правоохранителями! Такое поведение чиновников – недопустимо. Если данные подтвердятся, глава ГФС должен ответить за свои действия", - заявил нардеп.

"В очередной раз мы становимся свидетелями тому, что нашим "высшим чинам" плевать на закон!.. Я требую порядка! Я требую ответственности! Иначе, с такими чиновниками, наша страна погрязнет в хаосе и нищете!" - подытожил нардеп.

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